В Молодечно прошла выставка икон Божией Матери из богородичных святилищ Белоруссии (+ ФОТО)

20-21 августа во Дворце культуры города Молодечно (Минско-Могилевская архиепархия) прошла выставка списков (копий) чудотворных икон Божией Матери из Марианских святынь Республики Беларусь. В ней приняли участие Почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, католическое духовенство города и представители Белорусской Православной Церкви, сообщает Catholic.by.



Копии тринадцати икон с изображением Пресвятой Богородицы из храмов Будслава, Браслава, Бреста, Белыничей, Гродно, Гудогая, Логишина и Трокелей написаны известным художником Ядвигой Сенько.

Святыни прибыли в Молодечно в ходе паломничества, которое в июне прошлого года стартовало по городам и деревням Белоруссии. Не у каждого католика есть возможность посетить находящиеся в разных уголках страны санктуарии Матери Божьей, поэтому в рамках паломнического тура эти иконы сами прибывают к верующим.

Отличительной особенностью воссоздания икон Богородицы, которое происходит по инициативе настоятеля минского прихода святых Симеона и Елены о. Владислава Завальнюка, является то, что копии чудотворных икон не только посещают церкви, но и выставляются в светских учреждениях культуры. Первая подобная выставка в рамках путешествия прошла в мае этого года в Гомеле, а теперь она прибыла в Молодечно, на малую родину художницы-иконописца, которая в этом году отмечает 25-летие своей творческой деятельности.

С пастырским словом к собравшимся обратился монс. Тадеуш Кондрусевич. Почетный и уважаемый священнослужитель сослался на евангельский рассказ о посещении Девой Марией Елизаветы. Елизавета, вдохновленная Святым Духом, воскликнула: «Почему же Матерь Спасителя моего приходит ко мне?»

«Сегодня мы хотим повторить эти слова святой Елизаветы, ведь кто из нас 30 лет назад мог представить себе то событие, которое происходит сегодня? Пресвятая Дева Мария в этих копиях чудотворных икон посещает Молодечно — город, где во времена воинствующего безбожия не было ни одной церкви. Встреча Марии с Елизаветой была не только встречей двух женщин в блаженном состоянии, но и встречей нерожденного Иисуса и Иоанна Крестителя», — отметил архипастырь, добавив, что, по мнению Папы Бенедикта XVI, «христианство не есть собрание норм и правил, но встреча с личностью Христа».

«Кратчайший путь к Иисусу — это Мария», — подчеркнул иерарх, выразив надежду, что выставка списков чудотворных икон Пресвятой Богородицы в Молодечно приведет людей к личной встрече с Иисусом. По словам архиепископа Тадеуша Кондрусевича, выставка также будет способствовать развитию межконфессиональных и межличностных отношений, консолидации общества вокруг традиционных духовных ценностей белорусов.

После открытия выставки в малом зале дворца состоялся двухчастный концерт. В первой части Царицу Небесную прославил детско-юношеский хор «Зарнятки» из молодечненского прихода Св. Казимира. Во втором отделении выступили оперная певица Юлия Казимирович, а также солисты ансамбля «Классик-Авангард» Константин Дорошенко (альт) и Ирина Опалинская (фортепиано).

Следующим этапом путешествия списков с чудотворных икон Божией Матери из Марианских святынь Беларуси станет посещение прихода Успения Пресвятой Богородицы в селе Константиново (Минско-Могилевская архиепархия), которое начнется 26 августа.