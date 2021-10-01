В Минске открылась выставка, посвященная памяти митрополита Филарета (Вахромеева)

28 сентября 2021 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь в Минске состоялось торжественное открытие выставки работ участников VI Международного художественного пленэра «Святость земли Белорусской», посвященного памяти митрополита Филарета (Вахромеева), первого Патриаршего экзарха всея Беларуси.

В мероприятии приняли участие: Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, другие общественные и государственные деятели, а также духовенство Белорусского экзархата.

Приглашенные гости ознакомились с экспозицией, в которую вошли 26 портретов митрополита Филарета, 14 экспликаций с фотоматериалами, отражающими земной путь архипастыря, и выставка его облачений. Затем вниманию присутствующих была представлена выставка лучших работ, присланных на организованный в рамках пленэра республиканский конкурс детских рисунков, темой которых стали история и современность Православной Церкви в Белоруссии.

Далее состоялась торжественная церемония открытия выставки.

В реализации проекта приняли участие художники из Белоруссии, России и Молдавии. Особенностями нынешнего пленэра стало участие мастеров-иконописцев и выпускников Белорусской государственной академии искусств.

Организаторами проекта выступили Белорусская Православная Церковь, Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусский союз художников, Белорусский союз женщин, Белорусский союз журналистов, компания «БелинжинирингстройИнвест», передает «Седмица» со ссылкой на Официальный портал БПЦ.