В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная избранию Папы Римского

В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная избранию Папы Римского

Май 14, 2025

«: какое будущее ждет Католическую Церковь?» Под таким названием в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы « сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, посвященная недавно состоявшемуся конклаву и избранию нового Папы Римского.

8 мая в Ватикане кардиналов избрал главой Римско-Католической Церкви кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста, принявшего имя . Он стал первым в истории понтификом, родившимся в США.

Какой человек стал новым Папой Римским? Какие взгляды и идеи могут определить облик его понтификата? Как будет строиться диалог между российскими религиозными лидерами и новым понтификом? Чего ожидают от него верующие в нашей стране?

На эти и другие вопросы постарались ответить участники :

— генеральный секретарь Конференции католических епископов России, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске епископ ;
— генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник ;
— заместитель директора Института Европы РАН ;
— историк-ватиканист .

Полный ВИДЕО-эфир состоявшейся пресс-конференции можно посмотреть по ЭТОЙ ССЫЛКЕ

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