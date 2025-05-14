В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная избранию Папы Римского

«Папа Лев XIV: какое будущее ждет Католическую Церковь?» Под таким названием в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» в Москве прошла пресс-конференция, посвященная недавно состоявшемуся конклаву и избранию нового Папы Римского.

8 мая в Ватикане конклав кардиналов избрал главой Римско-Католической Церкви кардинала Роберта Фрэнсиса Превоста, принявшего имя Лев XIV. Он стал первым в истории понтификом, родившимся в США.

Какой человек стал новым Папой Римским? Какие взгляды и идеи могут определить облик его понтификата? Как будет строиться диалог между российскими религиозными лидерами и новым понтификом? Чего ожидают от него верующие в нашей стране?

На эти и другие вопросы постарались ответить участники пресс-конференции:

— генеральный секретарь Конференции католических епископов России, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске епископ Штефан Липке;

— генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов;

— заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин;

— историк-ватиканист Алексей Юдин.

Полный ВИДЕО-эфир состоявшейся пресс-конференции можно посмотреть по ЭТОЙ ССЫЛКЕ