В Мексике возникло народное движение в защиту рождественских вертепов

В Мексике возникло народное движение в защиту рождественских вертепов в ответ на судебную травлю их безбожниками – проводятся конкурсы с благословения духовенства под лозунгами защиты свободы веры и человеческого достоинства, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

В стране развернулся конкурс под названием #SíALosNacimientos («Да — вертепам»), поддерживаемый социальной платформой Verdades Claras y Falsas Máximas («Ясные истины и ложные максимы»). Его цель заключается в том, чтобы установить рождественскую сценку-вертеп в каждом популярном общественном месте в государственной (общенародной) собственности – и тем самым посрамить попытки безбожников запретить образы в судебном порядке на том основании, что церковь отделена от государства по конституции. Организаторы конкурса предлагают мексиканцам «установить свой вертеп в общественном месте и отправить фотографии в наши социальные сети».

«Материалы принимаются с 27 ноября, первое воскресенье Адвента [предрождественского периода], по 11 декабря, третье воскресенье Адвента, – поясняют активисты изданию ACI Prensa, информационному партнеру CNA на испанском языке. – Мы проводим еще и литературный конкурс, на который участники могут направлять свои очерки объемом в 2-4 тысячи слов, с философскими размышлениями, аргументами и доводами об уместности вертепов и иных религиозных образов и символов в общественных местах».

Отец Пабло Патрито из ордена «Крестоносцев Христа Царя», священнического общества апостольской жизни, поясняет, что «государство народ создает для того, чтобы оно защищало общее благо», в основе которого всегда лежит «защита человеческого достоинства». «Когда государство попирает человеческое достоинство, оно ущемляет общее благо и тем самым изменяет своей миссии, – говорит отец Патрито. – А вот когда государство поощряет человеческое достоинство, оно тем самым утверждает общее благо».

Первая палата Верховного суда страны в ближайшие дни обсудит и проголосует проект постановления о запрете установки «знаков и символов определенных религий» в общественных местах (на территориях государственной собственности).

Проект постановления суда уже подготовил судья Хуан Луис Гонсалес Алькантара Карранка по запросу неправительственной организации [безбожников] Kanan Human Rights, в котором та перечисляет «ряд юридических проблем» [в связи с установкой образов в общественных местах]. Если суд утвердит постановление, то вертепы и прочие религиозные образы попадут под запрет сначала в трех муниципалитетах штата Юкатан, а оттуда эпидемия запретов неизбежно покатится по общественным местам по всей стране. Важно понимать, что под запрет попадут не только вертепы, но и все прочие религиозные образы и символы в общественных местах, в том числе глубоко почитаемые в народе образы Богоматери Гваделупской и Святого Иуды. Суд первоначально назначил дату рассмотрения проекта постановления и голосования на 9 ноября, но позже перенес заседание.

«В целом в публичных проявлениях веры, ее знаках и образах реализуется естественное право человеческой личности на свободное исповедание своей религии, – говорит отец Патрито. – Такие безмолвные проявления веры никоим образом не попирают веру или безверие других, тем более что зачастую даже приносят пользу этим другим через общее благо, о котором я говорил выше. Устанавливая ясли и сценки Рождества, мы кротко провозглашаем историческую истину о воплощении Бога, который стал человеком, явил себя одним из нас ради нашего спасения. Ясли с тех пор стали символом мира, прощения, гармонии и спасения. Всем этим великим посланиям не может быть запрета, поскольку символ яслей способствует благу общества, а потому не подлежит запрету».

Священник предупредил, что если Верховный суд примет решение о запрете вертепов, «следом за ними запретят рождественские елки, а затем и паломничества, поскольку они тоже являются проявлением веры в общественных местах». «После того они неизбежно ополчатся на образы Богоматери Гваделупской на всех рынках страны, потому что рынки – это общественные места, – предупреждает священник. – Все это мы уже видели в других странах. Напомню вам, что в Испании государство уже давно изымает распятия из общественных мест на тех же основаниях и принципах, которые сейчас выставляют в нашем судебном разбирательстве. Мы что, хотим дойти до такого же позора в Мексике? Хотим ли мы десакрализованной культуры с атеизмом и светским государством? Грядущий запрет религиозных образов и символов в общественных местах станет великим препятствием для свободы вероисповедания и поставит под вопрос место Христа в общественной жизни. Вот почему так важно, чтобы мы не склонялись под гонениями в покорности и безмолвии».