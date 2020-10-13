В Мексике спасена статуя Богоматери Гваделупской, снесенная в реку ураганом 10 лет назад (ФОТО)

В Мексике через 10 лет спасен образ Богоматери Гваделупской, унесенный в реку ураганом, после того, как новый ураган отвернул русло реки, и ажурная 10-тонная стальная конструкция обнажилась, была поднята и реставрируется.

Когда в 2010 году ураган Алекс пронесся по мексиканскому штату Нуэво-Леон, мощный ветер в городе Монтеррей сорвал изваяние Богоматери Гваделупской с фундамента и низверг ее в реку Санта-Катарина. Сразу после окончания стихийного бедствия была предпринята попытка ее спасти, однако стальной каркас изваяния ушел слишком глубоко под толстый слой наносов на дне реки, и работы оказались безуспешными. Местные власти заменили образ его точной копией.

В июле этого года по штату прокатился очередной ураган Ханна – именно по тем местам, где 10 лет назад свирепствовал ураган Алекс. Могучие ветра и бушующие потоки сместили русло реки Санта-Катарина, смыли старые отложения – и изваяние Богоматери Гваделупской обнажилось в старом русле.

Местный каменщик Эстебан Рамирес обнаружил каркас, когда занимался поисками металлолома в каменистом русле реки. Основа статуи высотой почти 13 метров и весом в десять тонн была поднята из русла реки, начались работы по ее восстановлению. Архиепископство Монтеррейское сообщает, что реставрация образа успешно продвигается вперед — через несколько дней будет закончена реставрации каркаса изваяния.

Статуя Богоматери Гваделупской была воздвигнута ​​в Монтеррее в 1990 году, в канун визита в город Папы Иоанна Павла II, который благословил ее во время посещения города. Работы по реставрации статуи ведет местная строительная компания, и она же несет все расходы. Когда работы будут близки к завершению, статуя будет установлена ​​в городском приходе Богоматери Королевы Мексики, а отделочные работы будут завершены на месте.

Небольшая часть несущей стальной конструкции статуи останется нетронутой – по замыслу мастеров и официальных лиц, эта часть станет свидетельством тяжких испытаний, постигших изваяние, низвергнутое в русло реки и спасенное из него Промыслом Божьим. Повторное торжественно открытие статуи, запланированное на июль следующего года, станет для католиков символом надежды на спасение от пандемии коронавируса и прочих бедствий, ибо Богоматерь всегда сопровождает верных в их испытаниях, заявляет архиепископство Монтеррейское.



Седмица.ру / Catholic News Agency

Фото: Gobierno Monterrey