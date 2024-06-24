В Махачкале и Дербенте совершены нападения на храмы и синагоги. Среди убитых — православный священник

23 июня в Дербенте и в Махачкале были совершены вооруженные нападения на два православных храма и две синагоги, а также на пост ДПС в Махачкале. В результате терактов погибли 15 сотрудников полиции и гражданские лица. В Дербенте террористы жестоко убили протоиерея Николая Котельникова. Нападавших ликвидировали, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на ТАСС.

По словам председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, о. Николай Котельников служил более 40 лет. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев уточнил, что «отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло».

О нападении боевиков в Дагестане региональное МВД сообщило около 19:00 мск. В Российском еврейском конгрессе позже уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено около 17:50, за 40 минут до вечерней молитвы. Аналогичное нападение было совершено и на синагогу в Махачкале, сообщает РБК.

Синагога Келе-Нумаз в дагестанском Дербенте расположена в центральной части города, на улице Таги-Заде. Она была основана еще в 1914 году и неоднократно перестраивалась. Неподалеку от синагоги расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1899 году. Считается единственным сохранившимся православным храмом в городе.

В Махачкале синагога, которую подожгли боевики, также расположена в центральной части города на улице Ермошкина. Свято-Успенский православный собор расположен в Кировском районе Махачкалы, примерно в 7 км к северу от синагоги. Он был возведен в 1906 году и является объектом культурного наследия народов России.

Около 23:00 в УМВД сообщили, что в Махачкале в результате перестрелки с террористами 16 человек доставлены в больницу, среди них 13 полицейских и трое гражданских. Тогда же НАК сообщил о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте и ликвидации еще двух боевиков.

Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным и близким погибших.

Главный раввин России Берл Лазар после терактов в Махачкале и Дербенте призвал общество мобилизоваться на борьбу с международным терроризмом и отметил, что вся еврейская община потрясена подлым преступлением в Дагестане. Заявление Лазара распространила его пресс-служба.

В ДУМ РФ заявили, что те, кто в воскресенье напал на церкви и синагогу в Дагестане, не имеют ни религии, ни нации. Их целью была провокация против межрелигиозного мира в стране, сказал ТАСС заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Рушан Аббясов.