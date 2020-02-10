В мае Папа Франциск посетит Мальту

В конце мая Папа Франциск планирует еще одну апостольскую поездку. По приглашению президента Республики Мальты, правительства и Католической Церкви страны, Святейший Отец посетит Мальту и Гоцо 31 мая 2020 года. Как сообщила пресс-служба Ватикана, программа поездки будет обнародована «в своё время».

За неделю до поездки на Мальту Папа планирует посетить итальянский город Ачерру близ Неаполя. Этот город символизирует экологическую деградацию, и его еще называют «огненной землей»: здесь расположен завод по сжиганию мусора, и это также место незаконного скопления токсичных отходов.

Мальта в пятый раз будет принимать Преемника Святого Петра. Визит Папы Франциска пройдет в тридцатую годовщину Апостольского визита святого Иоанна Павла II, который посещал эту островную страну с 25 по 27 мая 1990 года, и в десятую годовщину паломничества Бенедикта XVI, побывавшего здесь 17-18 апреля 2010 года, когда отмечался Год Святого Апостола Павла. Кроме того, Мальта была одним из этапов паломничества святого Иоанна Павла II по следам Апостола Павла, проходившего в начале мая 2001 года, включавшего также Грецию и Сирию.

Визит Папы Франциска будет происходить под девизом «Они обошлись с нами с большим человеколюбием», что является отголоском недавно прошедшей Недели молитв о единстве христиан, тексты к которой были подготовлены мальтийскими христианами по мотивам событий появления на Мальте апостола Павла вследствие кораблекрушения. На логотипе визита изображены вознесенные к кресту с борта терзаемого морскими волнами корабля руки, что может служить напоминанием о сюжете, связанном с перипетиями судьбы Апостола Народов из Книги Деяний (Деян 27-28), соотносится с традиционным для острова рыбным промыслом, а также указывает на ситуацию беженцев, пытающихся в наши дни пересечь Средиземное море.

По материалам Vatican News