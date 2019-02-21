В Латвии скончался католический епископ Антонс Юстс

17 февраля с.г. в Латвии в возрасте 87 лет скончался епископ на покое прежде возглавлявший Елгавскую епархию Римско-Католической Церкви Латвии Антонс Юстс. Прощание с епископом состоялось 21 февраля в Елгавском кафедральном соборе Пресвятой Девы Марии.

Епископ Антонс Юстс родился 22 ноября 1931 года в местечке Шкелю Вараклянской волости. Во время Второй мировой войны семья епископа эмигрировала в Германию. В 1949 году, благодаря поддержке епископа Болеслава Слосканса, Юстс едет в Бельгию, где сначала заканчивает гимназию, а затем изучает философию в университете Лёвена. Теологические студии он проходил в Инсбруке (Австрия). В 1960 году Болеслав Слосканс рукоположил Юстса в священники. Спустя два года он отбыл в США, где его заданием стало пастырское окормление соотечественников, в годы войны покинувших Латвию. Более 30 лет Антонс Юстс служил в различных католических общинах США, став капелланом латышских организаций ALKA и Dzintars.

В 1992 году он откликнулся на призыв архиепископа Рижского Яниса Пуятса и вернулся на родину, где стал преподавателем Духовной семинарии, а с 1994 по 2005 год — ее ректором. Кроме того, в 1994 г. он возглавил Факультет теологии крупнейшего вуза страны, Латвийского университета. 7 декабря 1995 года Папа Римский Иоанн Павел II назначил Антонса Юстса ординарием новообразованной Елгавской епархии РКЦЛ, и 6 января 1996 г. он был возведен в епископский сан. В 2011 году Преосвященный Антонс Юстс возглавил Конференцию епископов Латвии, но в том же году ушел на покой, уступив свой пост Эдвардсу Павловскису.

Источник: Благовест-инфо