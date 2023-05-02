Католические епископы примут участие в коронации Карла III

На коронации короля Великобритании снова будут присутствовать католические епископы — это произойдет впервые со времен Реформации, отмечает Vatican News.

Согласно программе коронационной литургии, опубликованной Англиканской Церковью, король Карл III получит благословение от католического архиепископа Вестминстера кардинала Винсента Николса в конце церемонии 6 мая 2023 года.

Также впервые – по просьбе нового короля – в церемонии коронации примут участие представители других христианских общин. Речь идет о греческом православном архиепископе Великобритании Никитасе Лулиасе и лидере Свободных церквей Хелен Камерон. Новым будет и то, что еще до своей коронации Карл III даст клятву «защищать все религии».

Ожидается, что после коронации будет зачитано совместное поздравление британскому монарху от всех религий: представители иудаизма, ислама, индуизма, буддизма и сикхизма поприветствуют короля Карла III как «соседи по вере».