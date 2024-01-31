В ватиканской клинике «Бамбино Джезу» состоялся телемост с космонавтом на МКС (+ ФОТО)

Итальянский астронавт Вальтер Вилладеи рассказал пациентам детской больницы «Бамбино Джезу» о жизни на орбите, о появлении нашей планеты, о приготовлении макарон на космическом корабле. Подробности сообщает Vatican News.

Утром 29 января 2024 года военно-воздушные силы Италии преподнесли юным пациентам детской больницы Ватикана необычный подарок: на видеосвязь с ними вышел космонавт Вальтер Вилладеи, находящийся на Международной космической станции с миссией «Ax-3 Voluntas». Координирует данную миссию на пилотируемой орбитальной станции министерство обороны Италии при участии Итальянского космического агентства, университетов, исследовательских центров и предприятий.

Маленькие участники телемоста собрались в игровом зале больницы, расположенной на Яникуле — одном из знаменитых римских холмов. В мероприятии также приняли участие председатель совета директоров клиники «Бамбино Джезу» Тициано Анести и начальник отдела связи генштаба ВВС Италии бригадный генерал авиации Урбано Флореани.

Космонавт, парящий в невесомости на фоне итальянского триколора, ответил на многочисленные вопросы детей. Сесилия спросила, как выглядит Земля из космоса. «Она чрезвычайно красива. Невероятные голубые оттенки океанов и снега на вершинах Гималаев. Над освещенной Италией чудесно летать как ночью, так и днем. Полет над ним длится одно мгновение», — сказал полковник Виладеи.

Космонавт объяснил детям, в чем состоит его исследовательская работа на борту космической станции. Его миссия — проводить эксперименты по изучению физиологического воздействия космического полета на человека, понимать биологические изменения, связанные со здоровьем и болезнями на Земле, а также осуществлять деятельность по распространению итальянского опыта в оперативной, технологической и коммерческой областях, связанных с космосом.

Одной из тем, которая больше всего интересовала юных пациентов, стала тема питания в космосе: можно ли там готовить макароны? Космонавт показал специальные пакеты с едой и емкости для жидкости с трубочками. «Макароны нельзя приготовить так, как на Земле, потому что нельзя вскипятить воду, но был проведен эксперимент по приготовлению макарон ‘по-новому’ — разогревая их в течение 30 минут». По словам космонавта и его коллег, эксперимент дал «очень и очень хороший результат».

На вопрос Софии о том, большой или маленький космос, полковник Виладеи пояснил, что «космос очень большой, и мы только начали его исследовать». Он призвал детей хорошо учиться и усердно работать, потому что кто-то из них обязательно полетит на Луну или Марс.

В завершение видеомоста Тициан Анести подарил генералу Флореани детские рисунки на тему космоса. «Мы рады, что предоставили мальчикам и девочкам возможность посетить Международную космическую станцию. Мы надеемся, что космос стал для них немного ближе, и что это событие может немного помочь в их исцелении. Хотелось бы, чтобы у них были стремления и мечты, которые, можно с уверенностью сказать, выходят за пределы Земли», — сказал генерал.

«Связь с космосом потрясла всех — и детей, и взрослых. Приятно иметь возможность предложить нашим пациентам такие важные события, незабываемые положительные впечатления от пребывания в клинике, которые останутся в их памяти, ведь забота о детях и подростках означает также и проведение подобных встреч. Мы будем рады вновь поприветствовать полковника Вилладеи в качестве гостя нашей клиники, но уже после его возвращения на Землю из этого полета», — отметил Тициано Анести.