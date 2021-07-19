В Китае пасторов обязали включить в проповедь речь Си Цзиньпина

Христианские пасторы Китая должны наставлять религиозные общины в том, чтобы они восхваляли лидера КНР и Компартию.

Китайским пасторам приказали включить в свои проповеди фрагменты речи председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, которую он произнес 1 июля по случаю 100-летия Коммунистической партии, передает Благовест-инфо со ссылкой на источники.

На национальной конференции «Изучение и реализация духа выступления Генерального секретаря Си Цзиньпина от 1 июля» представителям христианских общин зачитали образец проповеди, который они должны взять за основу.

Инструкция включает девять обязательных пунктов, которые должны звучать в проповедях и в группах по изучению Библии. Среди них – призывы доверять Компартии и поддерживать ее лидеров, регулярная похвала председателю КНР Си Цзиньпину, продвижение идеи, что «только социализм может спасти Китай» и т.д.

Кроме того, пасторы должны наставить свои общины, чтобы «благодарить Бога за то, что Он поместил нас в эту великую эпоху» и «продолжать изучать дух речи Генерального секретаря Си».

В соответствии с девятью пунктами пасторам также указали, что христиане должны регулярно повторять лозунги: «Да здравствует великая, славная и правильная Коммунистическая партия Китая!» и «Да здравствует великий, славный и героический китайский народ!».

В издании напомнили, что, согласно данным Open Doors, Китай занимает 17-е место в списке стран, где христианам труднее всего жить. Чтобы храмы оставались открытыми, их вынуждены «китаизировать», т.е. привести в соответствие с продвигаемой Компартией Китая культурной самобытностью. В период с апреля по июнь в Китае арестовали более 400 христиан, якобы для поддержания общественного порядка во время празднования столетия Компартии Китая.