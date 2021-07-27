В Киншасе запущен проект «Папа Франциск для Африки»

Проект охватит самых нуждающихся девушек, а также супружеские пары и семьи, независимо от вероисповедания и национальности.

В Демократической Республике Конго по инициативе монахини Риты Мбошу Kонго и по благословению Святейшего Отца запущен проект «Папа Франциск для Африки». В первую очередь он адресован девочкам-подросткам, преждевременно выданным замуж, а также матерям-одиночкам, жертвам насилия, девушкам, отбывшим тюремный срок; его цель – не только помочь им получить образование и освоить профессию, но и познакомить с учительством Папы, прежде всего о солидарности и о достоинстве женщин. Около трех недель назад начались занятия для первой группы – на окраине Киншасы, где проживает около 30 тысяч человек, 85 процентов которых живут за чертой бедности.

Основательница проекта сестра Рита Мбошу Kонго из Конгрегации Дочерей Марии защитила докторскую диссертацию в Риме и является доцентом в Папском Урбанианском университете. Ранее она сотрудничала в ватиканском журнале «Женщины, Церковь, мир» и курировала книгу «Папа Франциск и Римский миссал для епархии Заира» — о ценности инкультурации литургии. Голос сестры Риты Мбошу Конго не раз звучал в итальянских СМИ, поднимаясь в защиту женщин от насилия в любой его форме, включая злоупотребления в отношении монахинь, прежде всего африканских, в лоне Церкви.



Источник: Vatican News