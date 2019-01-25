В Кемерове состоялось первое заседание межконфессионального совета при губернаторе области

В четверг 24 января в здании Кемеровской областной администрации собрались не только представители властных структур, но и религиозных организаций. Здесь состоялось первое заседание межконфессионального совета при губернаторе Кузбасса.

Как отметил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин, меконфессиональный совет создан в конце 2018 года. Аналогичные советы действуют в разных субъектах РФ.

В состав консультативной структуры Кузбасса вошли представители разных религиозных объединений, органов власти, учреждений культуры и образования, депутаты Совета народных депутатов области. Среди задач совета — достижение взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания, содействие межрелигиозному диалогу, формированию взаимного уважения в отношениях между представителями различных вероисповеданий.

«Мы вели и будем продолжать вести диалог со всеми религиозными организациями. За прошедший год их количество увеличилось на 12 единиц», — отметил Телегин.

Председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями областной администрации Евгений Иванов добавил, что первое заседание межконфессионального совета проводится накануне Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений. Она отмечается в первую неделю февраля каждого года и призывает людей всех вероисповеданий к гармоничным взаимоотношениям.

«Обстановка в сфере государственно-конфессиональных отношений в Кемеровской области вот уже на протяжении многих лет остается стабильной. Межконфессиональные отношения носят миролюбивый, доброжелательный характер. Лидеры наиболее крупных религиозных организаций региона участвуют в работе различных структур, значимых общественных мероприятиях, культурных событиях», — рассказал Иванов.

По данным Кемеровостата, по состоянию на 1 января 2019 года в области действует 361 религиозная организация (16 конфессий).

«Наиболее крупные – это Русская Православная Церковь, Римско-Католическая Церковь, исламские организации, евангельские христиане-баптисты, христиане веры евангельской, христиане веры евангельской (пятидесятники)», — сообщил Евгений Иванов.

У работы религиозных организаций задач много, одной из которых является реализация проектов социальной направленности.

Так, например, у католиков особого внимания заслуживает проект «Музыка в храме», который реализуется в Кемерове, Новокузнецке и Юрге. Об этом проекте участникам заседания рассказал настоятель кемеровского прихода Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии о. Анджей Легеч, CSsR. Эти и многие другие проекты будут продолжены и в дальнейшем. Ведь все они работают для укрепления, объединения общества.

Кроме того, члены совета уделили внимание вопросам пожарной безопасности в культовых зданиях, а также развитию «религиозного туризма» в регионе и другим темам.



Источник: Администрация Кемеровской области