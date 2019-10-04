В Католической Церкви вскоре появятся новые блаженные

В среду 2 октября Папа Франциск дал аудиенцию префекту Конгрегации по канонизации святых кардиналу Джованни Анджело Беччу, в ходе которой утвердил ряд декретов этого ведомства, коими подтверждается действительность чудес, совершенных предстательством участников длящихся ныне беатификационных процессов, или же удостоверяется мученический характер их смерти. Это означает, что в Католической Церкви вскоре появится пять новых блаженных. Кроме того, еще троих подвижников, коим ранее был присвоен почетный титул «слуг Божиих», признано носителями героических добродетелей.

Блаженными в скором времени будут провозглашены:

Кардинал Стефан Вышинский (1901 – 1981), возглавлявший Католическую Церковь в Польше в годы коммунистической диктатуры с 1948 по 1981 гг.

Священник Франческо Мотолла (1901 – 1961), родом из Калабрии (Италия), основатель Института посвященной Богу жизни Облатов Пресвятого Сердца.

а также трое мирян:

Римлянка Алессандра Себаттини (1961 – 1984) из Общины Папы Иоанна XXIII.

Мученики Хуан Ройг-и-Диггль, убитый в 1936 г. в возрасте 19-ти лет за свои христианские убеждения в ходе Гражданской войны в Испании, и Бенигна Кардосо да Сильва, погибшая в 1941 г. в Бразилии в возрасте 13-ти лет, защищая свое целомудрие.

Носителями героических добродетелей признаны:

Итальянский архиепископ Аугусто Чезаре Бертаццони (1876 – 1972), воспитанник святого Джованни Боско, друг святого Луиджи Орионе; французский священник Жан-Луи Керб (1793 – 1859), основатель Конгрегации приходских священников или Катехетов Святого Виатора; испанская монахиня-клариссинка Мария Франческа от Младенца Иисуса (1905 – 1991).

Для завершения процесса их беатификации должна еще быть подтверждена действительность совершенного их небесным ходатайством чуда.

По материалам Vatican News