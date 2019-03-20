В Католической Церкви вскоре появится девять новых блаженных, включая семерых румынских греко-католических епископов

Во вторник 19 марта Папа Франциск дал аудиенцию префекту Конгрегаци по канонизации святых кардиналу Джованни Анджело Беччу, в ходе которой подписал ряд документов, делающих возможной скорую беатификацию девятерых подвижников имеющих ныне статус Слуг Божиих.

Первый из декретов касается признания чуда, совершенного заступничеством испанской монахини Марии Эмилии Рикельме-и-Саяс (1847 — 1940 гг.), основательницы Конгрегации Сестер Миссионерок Пресвятых Таинств и Непорочной Девы Марии. Следующий подтверждает факт мученичества семерых греко-католических епископов, убитых из ненависти к вере в различных регионах Румынии в период с 1950 по 1970 гг., в эпоху тоталитарной коммунистической диктатуры. Это Преосвященные Валериу Траян Френциу, Василе Афтени, Иоан Сучиу, Тит Ливиу Кинезу, Иоан Балан, Александру Русу и кардинал Юлиу Хоссу. Наконец, третьим документом подтверждается мученичество сотрудника Папского Института Заграничных Миссий, итальянского священника Альфредо Кремонези (1902 — 1953 гг.), убитого из ненависти к вере в Мьянме.

Остальными декретами признаются героические добродетели пятерых Слуг Божиих: итальянского священника Франческо Марии Ди Франчи (1853 — 1913 гг.), тирольской монахини Марии Гюбер (1653 — 1705 гг.) и трех итальянских монахинь, основательниц различных монашеских Конгрегаций — Марии Терезы Камеры (1818 — 1894 гг.), Марии Терезы Габриэли (1837 — 1908 гг.) и Джованны Франчески Феррари (1888 — 1984 гг.)

По материалам Vatican News