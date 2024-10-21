В Католической Церкви – 14 новых святых (+ ФОТО)

20 октября Папа Франциск возглавил в Ватикане Святую Мессу с обрядом канонизации четырнадцати блаженных и в своей проповеди подчеркнул важность служения как главного принципа христианской жизни. Передает русская служба Vatican News.

В начале богослужения префект Департамента по прославлению святых кардинал Марчелло Семераро представил Папе блаженных кандидатов для канонизации: Мануэля Руиса Лопеса и его сотоварищей из Ордена меньших братьев; Джузеппе Алламано, Мари Леони Паради и Елену Гуэрру, основателей монашеских конгрегаций; а также трёх маронитских братьев – мирян Франциска, Мути и Раффаеле Массабки, убитых в Сирии из ненависти к вере в июле 1860 года.

В основе размышлений Епископа Рима лежал отрывок из Евангелия от Марка, где Иисус задаёт Своим ученикам два ключевых вопроса: «Что хотите, чтобы Я сделал вам?» (Мк 10,36) и «Можете ли пить чашу, которую Я пью?» (Мк 10,38). По словам Папы, эти вопросы помогают верующим заглянуть внутрь себя, раскрыть сокровенные желания и ожидания. Подобно апостолам Иакову и Иоанну, люди часто ищут славы и власти, представляя себе Иисуса как Мессию, Который должен принести им почёт и могущество. Однако Господь предлагает совершенно иную модель: не того, кто правит, а того, кто служит. Его путь пролегает через любовь и самопожертвование, выраженные в служении ближним.

Папа Франциск подчеркнул, что служение – это не просто выполнение обязанностей: это проявление любви, которая не знает границ. Служить – значит не ожидать вознаграждения или признания, а отдавать себя полностью, как это делал Христос.

«Следуя за Иисусом, идя по Его стопам и принимая дар Его любви, которая преображает образ мыслей, мы тоже можем научиться Божьему стилю служения. Не будем забывать о трёх словах, указывающих на Божий стиль служения: близость, сострадание и мягкость. Бог становится близким, сострадательным и мягкосердечным, чтобы служить».

Именно этому принципу следовали новые святые, отметил Епископ Рима, – мученики, миссионеры и монахи. Не стремясь к мирским почестям, они до конца посвятили себя щедрому служению на благо других, проявляли верность, креативность и стойкость.

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих следовать примеру новых святых в духе служения и быть свидетелями надежды для всего мира.