В Католической семинарии СПб состоялось торжественное открытие академического года
В минувший четверг в Санкт-Петербургской Католической высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» состоялось торжественное открытие академического года, сообщает официальный паблик учебного заведения.
Пригашенные, в числе которых преподаватели богословского института при семинарии, священники, монашествующие и миряне, собрались в зале библиотеки им. Бернардо Антонини, первого ректора семинарии.
Торжественную часть открыл ректор духовной семинарии о. Константин Передерий. Обратившись к присутствующим, он напомнил, что семинария с момента восстановления функционирует уже в течение почти 30 лет, собирает в своих стенах студентов со всех российских и некоторых заграничных епархий. В своем выступлении о. Константин подчеркнул, что с прошлого года в семинарии обучаются семинаристы, готовящиеся для служения верующим византийского обряда. Особым образом были выражены слова благодарности преподавателям богословского института сестрам Аленкам, осуществлявшим свое служение в семинарии на протяжении 20 лет, готовя и обучая многие поколения священников богословским дисциплинам и теперь возвращающихся на родину в Словению.
Директор богословского института св. Иоанна Златоуста о. Хосе Вегас выступил с годовым отчетом о функционировании учебного заведения. Кроме того, он осветил предстоящие изменения, в том числе переход с 6-ти летнего срока обучения на соискание степени бакалавра богословия на 5-ти летний. Кроме того, в обозримом будущем поступить в богословский институт при семинарии смогут все желающие, а не только кандидаты в священство, однако, по словам о.Хосе, «конкретные критерии для этого еще предстоит установить».
С магистральным докладом на тему «De sacerdotio Иоанна Златоуста. Процесс распознавания призвания к священству и формация священнослужителей» выступила доктор богословия, преподаватель богословского института при семинарии с. Аленка Арко: «Стремление понять собственное призвание присуще каждому христианину, и тема эта, видимо, никогда не потеряет своей актуальности. Тем более это касается призвания к священству, где зов Бога посвятить свою жизнь служению братьям очень важно распознать и принять как самому призванному, так и Церкви».
Среди тем трактата Иоанна Златоуста, представленных в докладе, были обозначены, в том числе, его размышления о достоинстве священства, о распознавании призвания и о подготовке кандидатов. «Они свидетельствуют о том, что в Церкви всегда существовал некий Ratio formationis, пусть не формально, так как он востребован самим призванием и миссией, доверенной священнослужителям. Как апостолы и ученики воспитывались в следовании за Иисусом, так и Церкви всех времен необходимо формировать тех, кто будет действовать от имени Христа. Для священства не достаточно благодати призвания. Может быть, именно здесь отчетливо видно, что благодать предполагает природу, а также, что природе нельзя оставаться пассивной по отношению к благодати. Благодать ожидает сотрудничества всех измерений природы с собой. Только так неземной дар священства, которым восхищается Златоуст в «Диалоге» и в других своих трудах, начиная с сохранившейся самой первой проповеди, т. е. дар, который Бог доверяет некоторым, может приносить плоды спасения для самого священника, для Церкви и для мира».
Открытие академического года продолжилось торжественной Мессой в соборе Успения под предстоятельством вспомогательного епископа Архиепархии вл. Николая Дубинина. «Можем сказать, что наша семинария является сердцем Католической Церкви в России. И от того, как бьется это сердце, зависит также жизнь Церкви, особенно ее будущее. Почти каждый год из стен семинарии выходят выпускники, и они пополняют ряды священнослужителей Церкви в разных епархиях, в разных орденах и конгрегациях. Но у них, хотя и разные, но одна миссия – быть пастырями, свидетельствовать о любви Божьей, помогать людям, особенно потерянным, заблудшим. Помогать открывать эту любовь или увидеть ее заново. И приводить этих людей в дом Божий, который является также домом народа Божия. Поэтому справедливо звучат ко всем нам слова пророка Аггея, чтобы мы шли на гору, брали дерева и трудились. Именно этим мы, и, пожалуй, ничем другим, собираемся заняться и просим у Господа для этого благословения», — обратился в проповеди к присутствующим Владыка Николай.
Католическая высшая духовная семинария «Мария – Царица Апостолов» является единственной католической семинарией в России и функционирует с 1993 года. Расположенная на территории архиепархии Божьей Матери, семинария является межъепархиальной и принимает абитуриентов со всей России и стран СНГ. На базе семинарии функционирует богословский институт св. Иоанна Златоуста, выпускники которого по окончании заведения получают диплом бакалавра богословия Папского Латеранского университета.
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