В католической архиепархии призвали вернуть памятный знак епископу Рейнису

В отношении архиепископа Мечисловаса Рейниса начат процесс канонизации, он погиб в тюрьме мученически и достоин памятной доски на месте погребения, рассказал РИА Новости генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

Ранее на Князь-Владимирском кладбище исчезла памятная табличка с именами иностранцев, умерших во владимирской тюрьме в советское время. На мемориале, в частности, были имена главнокомандующего ВС Эстонии до Второй мировой войны Йохана Лайдонера и католического архиепископа Мечисловаса Рейниса, который в 1925-26 годах возглавлял МИД Литвы и был репрессирован как представитель католического духовенства после вхождения Прибалтики в состав СССР. МИД Литвы и Эстонии в связи с этим во вторник направили российской стороне ноту протеста. Как пояснил журналистам глава города Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам, похороненным на Князь-Владимирском кладбище во Владимире, был установлен незаконно, а сейчас на кладбище идет реставрация.

“Память о Рейнисе сохраняется среди католиков в России, в частности в храме Святого розария Пресвятой Девы Марии во Владимире ему установлена мемориальная доска. Такой человек, безусловно, заслуживает также и того, чтобы память о нем была увековечена на месте его мученической смерти”, – сказал Кирилл Горбунов.

По его словам, Рейнис – выдающийся государственный и общественный деятель, но “для католиков он прежде всего “Слуга Божий”, то есть тот, в отношении кого начат процесс причисления к лику святых”.

“Он был настоящим христианином и пастырем, засвидетельствовал свою верность Христу мученической смертью в тюрьме, где находился по несправедливому обвинению, поскольку уже в 1989 году был реабилитирован. В этом отношении он разделил судьбу множества других верующих, в том числе и православных епископов, которые погибли там же, во Владимирском централе. Для нас также важно, что жизнь архиепископа Рейниса неразрывно связана с русской культурой – он окончил Духовную академию в Санкт-Петербурге, написал докторскую работу о Владимире Соловьеве, занимался популяризацией на Западе русской философии и психологии”, – заключил священник.

В свою очередь, религиовед Роман Силантьев отметил, что архиепископ Рейнис был репрессирован в советское время, как и многие другие религиозные деятели, а установка ему памятной доски была целесообразна только на принципах взаимности и из логики дружбы с Литвой.

“Большой роли в истории России он не сыграл. Ставить памятники даже малоизвестным людям, связанным с другими странами, имеет смысл, если это происходит взаимно, но с Прибалтикой такой взаимности не наблюдается: там борются с нашими памятниками, почти все уже уничтожили. Думаю, в России и дальше будут ликвидировать такие памятники, потому что их значение было скорее в укреплении дружбы между государствами”, – сказал РИА Новости Силантьев.

Эксперт отметил, что в советское время репрессировали духовных лидеров всех религий. “В результате советских репрессий погибли миллионы русских людей и далеко не всем установлены доски”, – заключил собеседник агентства.

Архиепископ Мечисловас Рейнис (Reinys), родился 5 февраля 1884 в селе Мадагаскарас (Российская империя) и умер 8 ноября 1953 во Владимире (СССР). Как уточнили в Архиепархии Божией Матери, сославшись на изданную в Москве Католическую энциклопедию, в 1901-05 Рейнис обучался в католической семинарии в Вильно (Вильнюс), продолжил образование в Санкт-Петербургской римско-католической духовной академии. В 1907-м был рукоположен в священники. Вернувшись в Литву в 1914, занимался пастырской деятельностью, преподавал. В 1919-м был арестован большевиками и провел несколько месяцев в тюрьмах Даугавпилса и Смоленска. Когда по Рижскому мирному договору 1921 года Вильно отошел к Польше, Рейнис был выслан в Литву, где возглавил кафедру теоретической и экспериментальной психологии в Каунасском университете.

В 1925-26-х он был министром иностранных дел в правительстве Литвы, способствовал подготовке конкордата между Святым Престолом и Литвой, подписанного в 1927-м. В 1926 году был рукоположен в сан епископа. После вхождения Литвы в состав СССР семеро ближайших родственников Рейниса были депортированы в Сибирь, четверо из них вскоре погибли. В 1947-м Рейнис был арестован и приговорен к 8 годам тюремного заключения. Срок отбывал во Владимирской тюрьме, где и скончался в 1953 году. В 1990-м начат процесс по причислению Рейниса к лику блаженных.



Источник: РИА Новости