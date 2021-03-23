В католическом приходе Челябинска освятили алтарь во имя Святого Иосифа

В торжество Святого Иосифа Обручника 19 марта с. г. в католическом храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Челябинске состоялась церемония освящения алтаря во имя этого великого Святого. Установка нового алтаря была приурочена к Году Святого Иосифа, провозглашенному Папой Франциском 8 декабря 2020 года (продлится до 8 декабря 2021 года).

Почитание Святого Обручника Пресвятой Девы Марии имеет в челябинском католическом приходе глубокие корни. Первый настоятель возрожденного в начале 90-х годов прихода отец Вильгельм Палеш на всём протяжении процесса строительства храма (с 1993 по 1999 год) постоянно молился Небесному Покровителю Святого Семейства и Вселенской Церкви. В итоге строительство удалось завершить в приемлемые сроки и не имея долгов. В настоящее время в главном нефе храма помещена икона «Святой Иосиф с Младенцем Иисусом», перед которой по завершении каждой Мессы читается молитва к этому Святому, а теперь, когда Церковь отмечает Год Святого Иосифа, – также и новенна в его честь.

Идея воздвигнуть алтарь во имя Святого Иосифа возникла у нынешнего настоятеля прихода, отца Яна Высоцкого, после того, как в храме в 2018 году была установлена скульптура Девы Марии Фатимской, изготовленная в Португалии и освященная лично кардиналом Робером Сара. Алтарь для нее освятил Владыка Иосиф Верт. В дополнение к этой фигуре, с противоположной стороны часовни, отец Ян после долгих молитвенных размышлений решил поставить статую Святого Иосифа Обручника.

Вот что рассказал об этом сам отец Ян: «Скульпторами были выбраны Евгений Липатов и наш прихожанин Витольд Лаврехин; художник – Бородулин Игорь. Работы проходили в мастерской, которую посещало множество заинтересованных лиц, в том числе и я. Были и другие мастера, которые также внесли свой вклад в изготовление скульптуры… Теперь, когда совершилась церемония освящения, каждая среда в нашем храме посвящается Святому Иосифу, а у его алтаря установлен ящичек для интенций, прошений и благодарений прихожан. Приглашаем всех в Год, посвященный святому Иосифу, поклониться ему в нашем храме».

Фотографии любезно предоставил о. Ян Высоцкий, SAC