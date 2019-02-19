В католическом храме Севастополя появится орган, но не раньше, чем через пять лет — СМИ

В приходе Святого Климента Римско-католической церкви в Севастополе появится орган. Инструмент, возможно, привезут из Европы, заявил викарный священник Александр Немчинов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ForPost.

По его словам, инструмент доставят после того, как в здании бывшего кинотеатра «Дружба», переданном католической общине, закончат ремонт.

«Нам до сих пор еще никто не оформил даже права на собственность, так что мы ждем пока документы, а потом только приступаем к работам. Я думаю, инструмент у нас будет не раньше, чем через пять-шесть лет с момента реставрационных работ», – сказал священник.

Орган будут выбирать после того, как будет готов проект реставрации храма. Он должен соответствовать размерам помещения. Возможно, его привезут из европейской церкви либо приобретут новый инструмент.

«Это такие планы пока, нельзя сказать, что всё решено. Сначала надо сделать проект, орган подбирается под площадь здания, поэтому это все будет просчитываться», — заключил о. Александр.