В Караганде состоялась интронизация Апостольского администратора для католиков византийского обряда Казахстана и Центральной Азии

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, в воскресенье, 15 декабря 2019 года, в Караганде состоялась интронизация Апостольского администратора для католиков византийского обряда в Казахстане и Центральной Азии митрофорного протоиерея Василия (Говеры).

На торжественном богослужении, которое возглавил Верховный Архиепископ УГКЦ Святослав (Шевчук), и в котором, в числе прочих иерархов византийского и латинского обрядов, участвовал наш Владыка Иосиф Верт, присутствовали представители различных общественных организаций и обществ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Казахстан, консул Украины в Республике Казахстан.

Предстоятель украинских греко-католиков в своем слове отметил, что казахская земля «покрыта ранами концентрационных лагерей», поскольку здесь погибло немало мучеников, исповедников Христовой Церкви нашего народа: «Мы сегодня благодарим Бога за них, тех, которые здесь, на этой земле, силой Божьего Слова и Его благодати в свете любви к ближнему принесли добрый плод». «Сегодня Господь посылает Вас на очень тяжелую и непростую работу. Он хочет, чтобы Вы были мудры в Его апостольском служении, чтобы научили верить современного человека на этих территориях в Бога. А сокровище веры наших великих исповедников и мучеников передайте следующим поколениям», – обратился к отцу Василию Блаженнейший Святослав.

Напомним, что 1 июня 2019 года было объявлено, что Папа Франциск учредил Апостольскую администратуру для католиков византийского обряда в Казахстане и Центральной Азии с центром в городе Караганде и назначил ее администратором митрофорного протоиерея Василия Говеру.