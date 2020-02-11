В канун традиционной встречи представителей Святого Престола и Московского Патриархата кардинал Курт Кох подчеркнул важность «экуменизма святых»

«Экуменизм святых» важен потому, что понятен всем верующим, – подчеркнул председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. В интервью Vatican News он отметил, что экуменический диалог обычно разворачивается на высоком уровне религиозных лидеров и узкого круга теологов. Но, если сконцентрировать внимание на фигурах святых, к нему смогут присоединиться многие верные.

Именно по этой причине ежегодная встреча представителей Святого Престола и Московского Патриархата в этом году будет посвящена святым как «семени единства». Она пройдет 12 февраля в четвертую годовщину встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе. Делегацию Русской Православной Церкви возглавит митрополит Иларион (Алфеев), руководитель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

«Заседание двустороннего комитета по культуре состоится утром в среду. Мы обсудим совместные проекты на будущее. Этот культурный экуменизм очень важен. Нужно помнить, что разделение христианства на Восточное и Западное в первую очередь определялось не теологическими, а культурными особенностями. Восточные и западные христиане не могли понять друг друга. Именно поэтому взаимное познание культур способствует восстановлению единства», – заявил кардинал Кох. Ватиканский иерарх также обратил внимание на важность сотрудничества в социальной сфере, поскольку сегодня как Католическая, так и Русская Православная Церкви сталкиваются с подобными проблемами и могут вместе давать свидетельство. В качестве примера он вспомнил о прошедшей в Москве прошлогодней встрече, которая была посвящена эвтаназии, что представляет собой серьезную проблему для европейских стран.

По материалам Vatican News