В канун торжества Пресвятого Сердца Иисуса Папа Франциск призвал верных приобщиться к чувствам Иисуса Христа и молиться за священников

Завершая общую аудиенцию в среду 26 июня, Папа Франциск призвал молиться о том, чтобы любой пастырский жест был отмечен той любовью, которую испытывает к людям Иисус Христос.

«В ближайшую пятницу мы будем отмечать торжество Пресвятого Сердца Иисуса, — сказал Понтифик. — И я призываю всех вас взглянуть на это Сердце и приобщиться к Его сокровенным чувствам. Молитесь за всех священников и за мое служение на Престоле Святого Петра, чтобы каждый пастырский жест был отмечен той любовью, которую испытывает к каждому человеку Иисус Христос». Далее Преемник Святого Петра подчеркнул, что торжество Пресвятого Сердца Иисуса «напоминает нам, что Христос всегда жив. Он любит нас, предлагает нам Себя в качестве неисчерпаемого Источника милосердия, прощения, искупления. В Нем мы можем обрести мир духовный, хотя часто бываем терзаемы неуверенностью, тревогой, ощущением собственной греховности. Так вверим же Пресвятому Сердцу самих себя, всю нашу жизнь и время нашего летнего отдыха», — призвал Папа Франциск.

Торжество Пресвятого Сердца Иисуса отмечается в пятницу, на восьмой день после торжества Пресвятых Тела и Крови Христа и на двенадцатый день после торжества Пресвятой Троицы. Обязательным для всей Вселенской Церкви его сделал Папа Пий IX в 1856 г.

По материалам Vatican News