В Калининграде увековечили память о еврейских солдатах Первой мировой

На старом еврейском кладбище Калининграда открыли мемориальные доски в память о солдатах-евреях, погибших во время Первой мировой войны 1914-1918 годов.

Таким образом еврейская община при поддержке регионального министерства по культуре и туризму решила увековечить память единоверцев, воевавших как в русской, так и в германской армиях, сообщает Интерфакс со ссылкой на Федерацию еврейских общин России.

В годы Первой мировой на этом кладбище были захоронены 28 германских солдат-евреев и восемь умерших в плену солдат-евреев русской императорской армии.

Представители ФЕОР, Балтийского флота, генеральных консульств Германии и Польши возложили цветы к памятнику русским воинам Первой мировой войны, после чего состоялся концерт.



Фото: пресс-служба ФЕОР