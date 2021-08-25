В Израиле археологи нашли золотую монету с изображением Распятия

Археологи, работающие в Израильской службе древностей (Israel Antiquities Authority, IAA), обнаружили золотую монету византийской эпохи с изображением Распятия Иисуса – возрастом около 1500 лет, передает Седмица со ссылкой на Christian Headlines.

По первичной информации новостной службы CBN News, монета попалась в числе других артефактов, найденных во время раскопок в Рамат-ха-Шароне близ Тель-Авива.

Ученые определили, что эта редчайшая золотая монета отчеканена в 638 или 639 году нашей эры византийским императором Ираклием.

На одной стороне монеты изображен сам Ираклий, а на другой Распятие Христово. На монете также процарапана надпись – предположительно, имя ее владельца на греческом, а также, возможно, арабском языках.

Доктор Йоав Арбель, руководитель раскопок, сообщил, что обнаруженные артефакты позволяют лучше понять, какой была жизнь в этом месте в византийский период около 1500 лет назад. «В ходе раскопок мы нашли свидетельства активной сельскохозяйственной и ремесленной деятельности на этом месте в то время», — отмечает доктор Арбель.

Наряду с монетой, по его словам, археологам удалось обнаружить «большой винный пресс, вымощенный мозаикой, а также оштукатуренные стены и фундамент большого сооружения – видимо, склада, но не исключено, что и усадьбы».

«Внутри зданий и подсобных помещений мы обнаружили множество фрагментов кувшинов для хранения и горшков для готовки пищи, которые, очевидно, использовались работниками, трудившимися на окрестных полях, – говорит археолог. – Мы также извлекли из земли каменные ступы и зернотерки, применявшиеся для перетирания пшеницы и ячменя в муку, а также, вероятно, для измельчения трав и лекарственных растений. Большинство этих каменных орудий изготовлено из базальта, добытого на Голанских высотах и в Галилее».

Во время раскопок была также обнаружена бронзовая цепочка от люстры. Подобные люстры несли стеклянные плафоны и были весьма распространены в церквях в византийскую эпоху.

Ученые также обнаружили стекольную мастерскую и склад, где сохранились четыре больших кувшина, служивших, по-видимому, для хранения зерна. «В тот период люди не только работали в поле, но и фактически жили при нем, а потому мы обнаружили остатки фундаментов жилых домов и две большие хлебопекарные печи, – говорит Арбель. – В этом же раскопе мы обнаружили и свидетельства мусульманского завоевания страны, имевшего место в седьмом веке».