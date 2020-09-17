В Издательстве Московской Патриархии вышла в свет книга «Апостол Германии»

В Издательстве Московской Патриархии Русской Православной Церкви вышла в свет книга ректора Тульской духовной семинарии игумена Евфимия (Моисеева) «Апостол Германии. Бонифаций, архиепископ Майнцский: просветитель, миссионер, мученик. Житие, переписка. Конец VII — начало VIII века».

В книге рассказывается о миссионерских трудах и мученической кончине святого Бонифация (672-754), архиепископа Майнцского, — одного из выдающихся миссионеров Западной Церкви эпохи раннего средневековья. Деятельность этого святого во многом определила облик средневековой Европы.

Впервые на русском языке опубликованы уникальные памятники церковной литературы VIII века — житие святого Бонифация, а также фрагменты его переписки.

Перевод с немецкого языка выполнен игуменом Евфимием (Моисеевым), перевод с латинского языка — С.А. Степанцовым.

Издание подготовлено отделом духовно-просветительской литературы Издательства Московской Патриархии.

Книга имеет гриф «Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви», ИС Р20-012-0326, передает Благовест-инфо со ссылкой на сайт «Патриархия.Ru».