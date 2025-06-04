В июне 2025 г. Папа призывает Церковь молиться о сострадании к миру

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Лев XIV делится своими молитвенными намерениями на июнь 2025 года: чтобы в сердцах учеников Христа умножалось сострадание к миру.

«Помолимся, дабы каждый из нас находил утешение в личных отношениях с Иисусом и научился у Его Сердца состраданию к миру», – возносит прошение Папа Римский и призывает верующих присоединиться к молитве Святейшему Сердцу Иисуса, которому в Церкви по традиции посвящён месяц июнь:

«Господи, сегодня я прибегаю к Твоему нежнейшему сердцу:

к Тебе, чьи слова воспламеняют моё сердце,

к Тебе, изливающему сострадание на малых и обездоленных,

на страждущих и на всякую человеческую немощь.

Жажду познать Тебя глубже, созерцать Тебя в Евангелии,

пребывать с Тобой и учиться у Тебя,

у той любви, с коей Ты позволял Себя затронуть

всякого рода нищете.

Ты явил нам любовь Отчую, возлюбив нас безмерно

Сердцем Твоим, Божественным и человеческим.

Даруй всем чадам Твоим благодать сретения с Тобою.

Измени, сформируй и преобрази замыслы наши,

дабы мы искали лишь Тебя во всём:

в молитве и трудах, в общении и в повседневности.

От этой встречи пошли нас на служение:

на миссию сострадания к миру,

где Ты Сам – источник всякого утешения.

Аминь».

Источник: русская служба Vatican News