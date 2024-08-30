В Италии вышла книга о борьбе трех последних понтификов с лукавым

В Италии вышла книга известного церковного журналиста о борьбе трех последних пап с лукавым – все они поощряли экзорцизм в церкви, а кое-кто и сам проводил обряды изгнания нечистого, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

В книге «Esorcisti contro Satana» («Экзорцисты против сатаны»), опубликованной в апреле 2023 года, журналист Фабио Маркезе Рагона рассказал, как святой Иоанн Павел II, Папа Бенедикт XVI и Папа Франциск противостояли дьяволу на всем протяжении своих служений, поощряя служение экзорцистов и даже иной раз лично практикуя его.

«Напомню, что отец Габриэле Аморт скорбел о том, что в 1980-х годах в Церкви было много епископов, которые не верили в экзорцизм и дьявола, – говорит Маркезе в интервью ACI Prensa, испанскому новостному партнеру CNA. – Между тем святой Иоанн Павел II, а также Папа Бенедикт XVI и Папа Франциск поддержали церковную службу освобождения от власти нечистого своими речами и наставлениями против происков и злых деяний лукавого. В своих проповедях Папа Франциск неоднократно упоминал и о том, что «дьявол проникает через карманы», имея в виду силу коррупцию».

В интервью ACI Prensa Маркезе особенно отметил свою беседу с понтификом в рамках подготовки материалов для книги об экзорцизме. «Никогда не вступайте в диалог с дьяволом, поскольку он победит, предупредил меня Святой Отец, – вспоминает журналист. – Он настолько искусен во лжи и совращении душ, что легко заставляет вас поверить, что все идет хорошо, что вы добьетесь успеха, а тем временем коварно заманивает вас в ловушку и низвергает в пропасть, а когда вы падете туда, вам очень трудно подняться и выбраться наверх».

Маркезе, ватиканский журналист на службе итальянского телевизионного канала Mediaset с более чем 10-летним опытом работы, написал книгу, в которой излагает многочисленные случаи одержимости людей нечистой силой и свидетельств экзорцистов, противостоящих дьяволу, овладевшему людскими душами. Среди этих материалов есть и ранее не публиковавшееся интервью с Папой Франциском, в котором он поясняет, что «дьявол всегда старается напасть на каждого и посеять раздор – в том числе и в Церкви, всеми силами натравливая людей одного на другого». В том интервью Папа Римский признает, что и сам, бывало, подвергался нападкам дьявола. «Дьявол подступает ко всем нам, и прежде всего к тем, кто взошел в иерархию Церкви, – изрек понтифик. – Если он искушал Иисуса, так с такими же искушениями он подступает к папам и епископам».

В первой главе книги Маркезе рассказывает историю монахини, которую священнику удалось избавить от одержимости дьяволом. Во время обряда экзорцизма она демоническим голосом возвестила о лютой ненависти дьявола к Папе Франциску. «Вы видели все, через что я заставил пройти этого аргентинца? – вопросил дьявол священника через одержимую. – Но он не отступает, он сильный, он мне не по зубам». «Я спросил Папу, – вспоминает Маркезе, – знает ли он, что дьявол так говорит о вас? И он ответил мне: «Это вполне возможно, ибо я уязвляю его молитвами и тем, что неотступно следую Евангелию и огражден его защитой. В то же время ему, безусловно, приятно, когда я совершаю какой-нибудь грех. Он стремится погубить человека, но у него нет никакой надежды на успех, когда человека защищает молитва».

В некоторых епархиях Северной Европы по сей день нет экзорцистов, несмотря на предупреждения последних пап, отметил Маркезе в интервью ACI Prensa. «Да, к сожалению, это так, – скорбно отметил журналист. – Я должен согласиться в этом с отцом Габриэле Амортом (1925-2016), который был великим экзорцистом». Известно, что некоторые папы в прошлом проводили дистанционные обряды изгнания нечистого – в частности, Пий XII и святой Иоанн Павел II, однако никаких свидетельств, что и другие современные понтифики проводили такие обряды. Случалось, что дьявол являл себя открыто и ужасно через одержимых, как это произошло, к примеру, в 2009 году на общей аудиенции Папы Бенедикта XVI, на которой бесновались трое юношей, одержимых нечистой силой. Понтифик тогда благословил их на расстоянии после общей аудиенции, однако не проводил обряда изгнания.

Святой Папа Иоанн XXIII никогда не совершал обряды экзорцизма, как и святой Павел VI, хотя последний в 1972 году однажды заметил, что «серный дым сатаны проникает в Церковь через какую-то щель». В личной беседе с Маркезе Папа Франциск также подтвердил, что не прибегал к экзорцизму, поскольку предпочитает, чтобы это делали священники, прошедшие специальное обучение и наделенные даром. Подход нынешнего понтифика в борьбе с нечистым сосредоточен на предотвращении злых искушений и преодолении их посредством веры и молитвы. Маркезе напоминает, что понтифик не только открыто ополчался на дьявола в своих проповедях, но и благословил Международную ассоциацию экзорцистов в июне 2014 года.

В 2019 году Конференция католических епископов Соединенных Штатов (USCCB) выпустила книгу «Обличая дьявола» (Rebuking the Devil), в которой приводятся наиболее важные поучения Папы Франциска об «отце лжи, его пустых обещаниях и злых деяниях, а также о том, как можно активно ему противостоять». «Папа Римский рассказывает нам, как использовать мощное духовное оружие против дьявола, в том числе слово Божье и поклонение Святым Дарам», – пишет во введении к этой книге епископ Майкл Бербидж, глава епархии Арлингтонской (штат Виржиния).