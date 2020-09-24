В Италии вандалы осквернили мощи святой Агаты и ограбили католический храм

В Италии вандалы, проникнув в католический храм, выбросили мощи святой Агаты на пол и разрушили статую Девы Марии, сообщает сайт Союза православных журналистов со ссылкой на издание Stefczyk.info

21 сентября 2020 года в сицилийской провинции Кальтаниссетте (Италия) вандалы ограбили католический храм и осквернили мощи святой Агаты. Около часа ночи вандалы разбили дверь, вошли в храм и разрушили алтарь с дарохранительницей, разбросав при этом Евхаристический Хлеб по полу. Также на пол они сбросили мощи святой мученицы Агаты и скульптуру спящей Девы Марии, оторвав, при этом, у скульптуры руку. Кроме того, пострадали и библиотека иезуитского коллегиума, связанная с храмом. Это уже второе подобное нападение на храм за последний месяц.

Той же ночью злоумышленники были задержаны полицией. Случайный патруль заметил двух молодых людей, которые быстро отходили от храма. Полицейские знали о предыдущем нападении, поэтому решили установить их личности. Увидев приближение полицейских, мужчины сели в машину и попытались скрыться. Однако сделать это им не удалось. В ходе проверки выяснилось, что нападение совершили двое молодых итальянцев, двадцатилетний Ниссени Джанноне Сальваторе и двадцатипятилетний Населли Алессио Пио Рауль. Анализ записей видеонаблюдения показал, что к преступлению были причастны еще двое молодых людей – мужчина и женщина, стоявшие у входа в храм. Их также разыскивает полиция.



По мнению правоохранителей, нападение на храм, вероятно, было совершено с целью ограбления. В коробке, которую несли мужчины, полицейские нашли золотой реликварий, золотую брошь со статуи Девы Марии, емкость для святых масел и монет стоимостью 161 евро, которую они взяли из торговых автоматов для напитков в библиотеке. В самом храме также были найдены позолоченные подсвечники, которые злоумышленники вырвали из стен и, вероятно, планировали вернуться за ними позже.

В настоящее время арестованные находятся под стражей и вскоре им предъявят обвинения в воровстве. Похищенные ими вещи уже переданы приходскому священнику.