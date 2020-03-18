В Италии от коронавируса умерли не мене десяти священников, заболел епископ

Не менее десяти итальянских священников умерли от вируса COVID-19. Более половины из них – клирики епархии Бергамо на севере страны. Болезнь также диагностирована у епископа Кремоны, который уже пошел на поправку. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Епископ Бергамский Франческо Бески заявил в понедельник, что из двадцати священников епархии, госпитализированных с диагнозом COVID-19, шестеро скончались, а остальные чувствуют себя значительно лучше. Город Бергамо, расположенный в 50 км к северу от Милана, больше всех в Италии подвергся эпидемии новой болезни. Среди умерших – 59-летний Силано Сиртоли и 70-летний Джанкарло Нава, который ранее служил миссионером в Парагвае. В связи со вспышкой болезни морги Бергамо – родного города Папы Иоанна XXIII – оказались не готовы вместить все трупы, и часть гробов была размещена в кладбищенской церкви.

В Италии коронавирусом инфицированы более 27 000 человек, из них за последение три недели умерло 2470. Также поступила информация о кончине трех священников из соседней с Бергамо епархией города Брешиа: это отцы Анджело Кретти, Диего Габузи и Джованни Джирелли. Последнему из них было 74 года, он ежедневно посещал умирающих в хосписе.

14 марта от COVID-19 умер 75-летний клирик Кремонской епархии монсеньор Винченцо Рини. В течение 30 лет он редактировал епархиальную газету, а одно время возглавлял новостное агентство Конференции епископов Италии. Он также писал романы, был авторитетным литературоведом.

Епископ Кремонский Антонио Наполиони, который находился в больнице на протяжении десяти дней с симптомами респираторного заболевания, вызванного коронавирусом, 16 марта был выписан домой. Иерарх останется на карантине в течение 14 дней, после чего ему будут сделаны повторные анализы. 62-летний Наполиони стал вторым в мире католическим епископом, который выздоровел от коронавируса. Ранее сообщалось о поправке 98-летнего китайского иерарха Иосифа Жу Баою.

Во Франции епархия город Анжер сообщила 16 марта, что ее ординарий Эмманюэль Дельма также заболел COVID-19. Анализы оказались положительными после того, как на прошлой неделе он вернулся из Ватикана. В епархии заявили, что болезнь протекает в мягкой форме и оснований опасаться за жизнь епископа в настоящее время нет.