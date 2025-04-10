В Испании верующие отстаивают самый высокий крест мира

В Испании верующие отстаивают самый высокий крест мира от посягательства властей – местные реформаторы хотят реконструировать в светском духе мемориальный комплекс Долины Павших, закрыть монастырь и изгнать монахов-бенедиктинцев, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Епископ Толедский Франсиско Сезар Гарсия Маган от имени Конференции епископов Испании (CEE) заявил в пятницу 4 апреля, что верующие упорно отстаивают 150-метровый крест (высочайший в мире), венчающий мемориальный комплекс в Долине Павших. На него посягают светские испанские власти, старающиеся лишить святости и реконструировать в светском духе этот величественный памятник.

Мемориал в Долине Павших строили более десяти лет и открыли в 1959 году в память жертв гражданской войны в Испании (1936-1939 годов) недалеко от монастыря Эскориал, в 58 км от Мадрида. На его территории площадью 1365 гектаров имеется подземная католическая базилика, монастырь бенедиктинцев, школа, скульптурные образы Страстей Христовых вдоль восходящей лестницы, а венчает его гигантский Святой Крест. Здесь захоронены тела более 33 700 воинов, павших в гражданской войне с обеих сторон, причем тела более 12 тысяч республиканцев погребены там без ведома родных. С ноября 1975 по октябрь 2019 года в крипте базилики у подножия алтаря располагалась гробница Франсиско Франко, по чьему приказу и построили комплекс. Все конструкции этого мемориала имеют гигантские размеры, в том числе базилика, вырубленная в скале. За скалой расположен монастырь бенедиктинцев с гостиницей на 120 номеров и небольшим монашеским кладбищем. От въездных ворот идет живописная горная дорога к подножию Святого Креста Долины Павших и огромной эспланаде площадью 30,6 тысяч квадратных метров.

Вопросы защиты комплекса осветил на пресс-конференции по итогам пленарной ассамблеи Конференции епископов Испании епископ Толедский Франсиско Сезар Гарсия Маган. «Изначальное намерение испанского правительства, по его заявлениям, состояло в том, чтобы разрушить базилику и ликвидировать обитель бенедиктинцев, – напомнил епископ. – Об этом власти сообщили государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину в ходе президентской кампании. В ходе визита новоизбранного президента Педро Санчеса к Папе Римскому Франциску 11 октября 2024 года, поднимался вопрос о сносе Святого Креста, возвышающегося над монументальным комплексом — самого высокого креста в мире — хотя это не была официальная позиция всего правительства».

На второй встрече властей Испании со Святым Престолом в феврале, в которой делегацию страны возглавлял министр по делам президентства Феликс Боланьос, епископы, по словам прелата, выдвинули несколько критических условий или «красных линий». В их числе сохранение католического богослужения в Папской базилике Святого Креста, сохранение бенедиктинской обители и монахов и сохранение «религиозных сооружений за пределами базилики», включая Святой Крест. В результате стороны выработали, как отметил епископ Гарсия, проект соглашения, которое предстоит еще окончательно доработать, после чего его ждет официальное утверждение, «несмотря на то, что правительство уже предприняло первые шаги по реализации проекта сноса и реконструкции святыни». По словам епископа, Конференция епископов Испании на данный момент не знает о сроках «реализации изменений» в комплексе и «закрытии прочих частей комплекса».

Министерство жилищного строительства Испании утвердило своим приказом соглашение министерства жилищного строительства и градостроительной политики, министерства территориальной политики и демократической памяти и Фонда Святого Креста в Долине Павших о «реконфигурации объекта». Однако Фонд христианских юристов подал иск с требованием немедленного судебного запрета, дабы остановить действие этого соглашения и любые работы по реконструкции.

Министерский офис сообщил ACI Prensa, местному информационному партнеру CNA, некоторые подробности «международного конкурса идей к проекту реконструкции комплекса». Чиновники утверждают, что проект «получил одобрение Ватикана», что якобы подтверждается участием прелата Католической церкви в составе жюри конкурса. «Проект реконструкции комплекса предложит новый, критический и информированный взгляд на историю нашей страны, – уверяют чиновники министерства. – Проект превратит этот памятник в гостеприимное место для образовательного, культурного и демократического использования. Проект предусматривает строительство интерпретационного центра или музея на эспланаде перед папской базиликой, а также специальные инициативы для обустройства памятника и переделки интерьера базилики, дабы увенчать проект реконфигурации всеобъемлющим и уважительным повествованием в соответствии с демократическими ценностями».

Предложения (конкурсные заявки) будут приниматься в течение шести месяцев, а окончательное решение по проекту реконструкции власти собираются вынести до конца 2026 года. Правительство планирует потратить на проект 26 миллионов евро. Епископ Гарсия также пояснил, что проект обсуждался на пленарном заседании прелатов. «Епископы были детально проинформированы о проекте, и, конечно, посредническая работа, проделанная кардиналом Хосе Кобо, архиепископом Мадридским, заслужила их полное и единодушное одобрение, без единого голоса против. Для решения этого вопроса архиепископ Мадридский провел переговоры с участниками Конференции епископов Испании (CEE), бывшим апостольским нунцием в Испании архиепископом Бернардито Аузой и бенедиктинской общиной мемориала».

В итоге епископы в очередной раз призвали защитить «неприкосновенность базилики и креста». В последнее время, в связи с утечкой информации о переговорах между Святым Престолом и правительством Испании в ходе пленарной ассамблеи Конференции епископов Испании, в стране прошло несколько демонстраций различного масштаба против переделки комплекса. Последнюю демонстрацию организовала Ассоциация в защиту Долины Павших, она прошла в четверг 3 апреля перед главной резиденцией Конференции епископов Испании. Во время демонстрации епископы призвали общественность «не молчать, дабы не стать молчаливыми соучастниками планов и действий правительства».

«Базилика как церковь обладает неприкосновенным статусом в соответствии с соглашениями, подписанными Святейшим Престолом и правительством Испании в 1979 году, – напоминает ассамблея епископов. – Предлагаемый властями проект является осквернением святыни, и, следовательно, единственное, что можно сделать, это в полной мере воспользоваться правами народа для защиты неприкосновенности Долины Павших и ее святынь, как памятника примирения и вечного мира для народа Испании. Любые действия властей в базилике – строительные работы, эксгумации, ревизии и прочие мероприятия – могут проводиться строго с ведома и согласия компетентной церковной власти, в том числе настоятеля или местного ординария, в соответствии с положениями канонического права».

Представитель Конференции епископов упомянул и различные общественные протесты, имевшие место в последние дни. «Конференция уважает право народа на свободу голоса и демонстраций, тем более что состав их участников был самым пестрым, там были люди самых различных религиозных и нерелигиозных взглядов, церковной и светской принадлежности, – подчеркнул епископ Гарсия. – Одни из них беседовали с епископами, многие молились, а иные кричали, оскорбляли верующих, даже проявляли некоторую жестокость и опускались до клеветы и диффамации».