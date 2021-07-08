В Испании процветает католическое волонтёрство

Обращаясь к итальянцам, Папа Франциск не раз отмечал, что его всегда впечатлял масштаб волонтёрства в Италии. Но это благое дело приносит плод и во многих других странах. Пример — соседняя Испания. Цифры, представленные в отчете испанского епископата, показывают, что не только Италия может гордиться своими волонтёрами.

Согласно последнему отчету епископата о деятельности Католической Церкви в Испании, в стране действует 9119 католических социально-санитарных структур, в которых трудятся более 20 тысяч волонтеров, отдающих свое личное время для улучшения условий жизни нуждающихся. По данным отчета, относящимся к 2018 году, помощь получили более 4 миллионов человек за год.

Близость Церкви к нуждающимся проявляется в особенности в двух сферах пастырской работы: это сопровождение больных – 20288 волонтеров в 2759 приходах помогли в общей сложности более 176 тысячам человек, — и помощь заключенным: в этой сфере насчитывается 2755 волонтеров, осуществляющих 916 проектов для 21 тысячи заключенных.

В благотворительной сфере выделяется работа «Каритас», где 84,5 тысячи человек работают на добровольной основе: вместе с постоянными сотрудниками, которых более 5.5 тысяч человек, помощь была оказана около 2,7 миллиона нуждающихся. В Испании действует еще одна организация – Manos Unidas: благодаря помощи 5247 волонтеров она реализовала 564 проекта для 1,42 миллиона человек.



Источник: Vatican News