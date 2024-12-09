В ходе реставрационных работ археологи обнаружили более 1000 артефактов под собором Парижской Богоматери

Археологи обнаружили более 1000 артефактов под собором Парижской Богоматери в ходе реставрационных работ, передает «Седмица» со ссылкой на Artnews.

После того, как пожар едва не уничтожил собор Парижской Богоматери в Париже, археологам представилась редкая возможность провести раскопки под конструкцией здания во время его пятилетней реставрации и реконструкции и обнаружить более 1000 фрагментов исторических произведений искусства.

Было совершенно невозможно провести раскопки в знаменитом соборе до пожара. Однако после трагедии у археологов появился шанс в соответствии с французским законом о превентивной археологии, который был использован «для обнаружения и проведения научного исследования археологических останков (на суше и под водой), которые в противном случае могли бы быть уничтожены в ходе работ по освоению земель».

Процесс раскопок начался в феврале 2022 года.

Командам из Национального института превентивных археологических исследований, включая группу под руководством Кристофа Бенье, которому изначально было дано всего пять недель на раскопки под каменным полом собора Нотр-Дам, разрешили вырыть яму глубиной 16 дюймов под полом на той же глубине, что и фундамент лесов.

«Находки оказались гораздо богаче, чем ожидалось», — рассказал Бенье в интервью National Geographic.

Эксперты обнаружили около 1035 фрагментов произведений искусства, а также сотню могил, увеличив общее число известных захоронений в соборе до более чем пятисот. Многие из гробов, а также разбросанные кости остаются неопознанными.

Одним из наиболее примечательных захоронений является свинцовый саркофаг, который, возможно, принадлежал поэту Иоахиму дю Белле.

Также были найдены головы и торсы известняковых статуй в натуральную величину, включая одну из статуй Христа. Среди наиболее значимых архитектурных находок оказалась jubé или крестовая перегородка XIII века, которая ранее отделяла хор и святилище от общественного обозрения.

Исследователи также смогли лучше понять, как Нотр-Дам изначально строился мастерами в Средние века. Например, изучение обугленных балок дало более глубокое представление о климате того времени.

Средневековые плотники использовали дубы возрастом около 100 лет, длиной около 49 футов, обработанные топором-долуаром. Веревочные зацепы, найденные в лесу, могли связывать бревна вместе для транспортировки по реке Сене.

Интенсивное применение железных зажимов, используемых для связывания камней, проливает дополнительный свет на строительные процессы. Самые старые зажимы, примерно 10-20 дюймов в длину, датируются началом строительства собора в 1160-х годах, что делает Нотр-Дам первым готическим собором, использующим железо в качестве строительного материала.

Кроме того, вдоль поверхностей каменных блоков можно было увидеть методы резки камня, а повторное использование материалов было обнаружено внутри второй крыши над хором 13-го века.

Столбы, ранее не видные в фундаменте собора, как оказалось, были соединены длинными балками для распределения веса здания.

Полный анализ находок в соборе Нотр-Дам помог не только задокументировать то, что там находится, но и дополнительно подтвердить подлинность средневековых артефактов, таких как большие розовые витражи в трансепте собора.

Собор Парижской Богоматери официально вновь откроется для публики в воскресенье, 8 декабря 2024 года.