В ходе общей аудиенции 6 февраля Папа Франциск поделился впечатлениями от визита в ОАЭ

В ходе традиционной общей аудиенции «по средам», прошедшей 6 февраля с.г. в Зале Павла VI, Папа Франциск поделился с верными своими мыслями относительно завершившегося накануне визита в Объединенные Арабские Эмираты. «Папа впервые побывал на Аравийском полуострове. Божьему Провидению было угодно, чтобы спустя 800 лет после визита св. Франциска Ассизского к султану Малику аль-Камилю это был Папа, носящий имя Франциск. Я часто вспоминал св. Франциска во время своей поездки. Эти воспоминания помогали мне удерживать в сердце Евангелие, любовь Иисуса Христа в те или иные моменты моего визита», — сказал, в частности, Святейший Отец и добавил: «В моем сердце было Евангелие Христово, молитва к Отцу Небесному за всех Его чад, а в первую очередь — за самых бедных, за жертв социальной несправедливости, войн, нужды… Была молитва о том, чтобы диалог между христианством и исламом стал действенным фактором водворения мира во всём мире».

Понтифик поблагодарил светское и религиозное руководство ОАЭ, местное католическое духовенство, монашествующих и светских верных за прекрасную организацию визита. Сами Эмираты, по словам Святейшего Отца, «сделали огромный шаг вперед за последние десять лет, превратившись в узловой пункт встречи Востока и Запада, полиэтнический и многорелигиозный ‘оазис’, ставший наиболее благоприятным местом для развития культуры диалога». Папа Франциск сообщил, что он имел счастье встретиться и пообщаться с первым священником, некогда приехавшим в ОАЭ и основавшим тут множество христианских общин, а также со многими другими пастырями различных обрядов, приехавшими из Ливана, Индии, Филиппин и других стран.

«Помимо произнесенных в Абу-Даби речей был сделан еще один очень важный шаг, — продолжил Папа Франциск: Великий Имам Университета Аль-Азхар и я подписали Документ о братстве между людьми, ибо все они — Божьи дети. В нем мы осудили все формы насилия, прежде всего рядящиеся в религиозные одежды, а также договорились распространять во всём мире истинные ценности и мир». Святейший Отец высказал пожелание, чтобы данный Документ изучался в учебных заведениях и чтобы с ним был ознакомлен как можно более широкий круг верных. Таким образом процессу диалога и становлению братских отношений между людьми может быть придан дополнительный импульс. «В такую эпоху как наша, — сказал в частности Папа, — имеет место сильнейшее искушение при виде столкновения христианской и исламской цивилизаций посчитать сами религии источником конфликта. Мы же пожелали дать еще один знак, отчетливый и недвусмысленный, что дело обстоит как раз противоположным образом: что возможна встреча, возможен взаимоуважительный диалог, что, несмотря на все различия между культурами и традициями, христианский и исламский миры принимают и защищают общие ценности: жизнь, семью, религиозное чувство, уважение к старшим, воспитание молодежи и прочее».

Папа Франциск отметил, что в Эмиратах проживает порядка миллиона христиан. Это, по преимуществу, трудовые мигранты азиатского происхождения. Папа встретился с ними в Кафедральном соборе Св. Иосифа в Абу-Даби, а также возглавил св. Мессу на крупнейшем столичном стадионе, посвятив свою проповедь Евангельским Блаженствам и помолившись о мире и справедливости в ближневосточном регионе, а также о прекращении войны в Йемене.

«Дорогие братья и сестры! Состоявшееся путешествие заняло свое место в ряду Божьих ‘сюрпризов’. Так восславим же Провидение Божие, чтобы посеянные семена принесли обильный плод в соответствие с Его святой волей», — завершил свое выступление Папа.

По материалам Vatican News