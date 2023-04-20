В ходе апостольской поездки в Венгрию Папа Франциск посетит незрячих детей

В ходе апостольской поездки в Венгрию, 29 апреля, Папа Франциск посетит будапештский реабилитационный центр для детей-инвалидов при Институте им. Блаженного Ласло Баттьяни-Штраттмата. Святейший Отец пообщается с незрячими и слабовидящими детьми, о которых заботится эта церковная организация.

В интервью Vatican News директор центра Дьёрдь Инотай рассказал о деятельности этой структуры:

«Мы обеспечиваем образование, обучение и приют для 70 детей и молодежи. Большинство из них слепые и слабовидящие, но есть и люди с ограниченными физическими и умственными способностями. Учреждение было основано 41 год назад сестрой Анной Фехер и работает на своем нынешнем месте, в Свабхеде, уже около 30 лет. Воспитатели и учителя специального образования преподают и тренируют, физиотерапевты помогают с движениями, а сиделки и медсестры заботятся о повседневных делах. Жизнь веры имеет решающее значение, три раза в неделю мы проводим Мессу в часовне дома. Кроме того, духовные упражнения, духовные дни и совместное празднование церковных праздников представляют собой религиозную жизнь. Летом мы организуем отдых небольшими группами в институтском доме отдыха на Балатоне, а в остальное время года экскурсии и культурные программы обогащают будни молодежи. Учреждение содержится за счет государственной и церковной поддержки и частных пожертвований. В жизни института раньше был большой визит, в прошлом Мать Тереза лично наблюдала за работой, ведущейся в институте».

«Для нас большая честь, — отметил Инотай, — что Св. Отец находит время посетить наших жителей. Наш хор готовит короткую программу, и все участники визита выучили молитву “Отче наш” на латыни, чтобы мы могли молиться вместе со Св. Отцом. Слепые молодые люди, работающие в мастерской института, готовят личный подарок Папе Франциску. Считаю важным подчеркнуть, что этот визит приносит радость не только сотрудникам и обитателям института, но и их семьям».

Директор реабилитационного центра рассказал о подвижнике, чье имя носит эта церковная структура:

«Блаженный Ласло Баттьяни известен здесь только как врач для бедных. Благодаря своему семейному происхождению у него была возможность участвовать в отличных университетских курсах, во время которых он стал офтальмологом. Он был семейным, глубоко религиозным человеком, и у него в браке было 12 детей. После окончания университета он основал частную больницу, где совершенно бесплатно лечил нуждающихся. Потеря сына укрепила его веру и медицинскую профессию. Спустя десятилетия после смерти он был причислен к лику святых Папой Иоанном Павлом II. Для нас он пример для подражания, ведь он оказывал помощь всем без разбора. Он щедро отдавал из своего материального имущества всем нуждающимся. Жизненные испытания укрепили его, молитва обрамляла его будни».

(с Д. Инотаем беседовала Дебора Кастеллано Любов)