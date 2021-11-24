В хаосе, воцарившемся в Ираке после выборов, Халдейская Церковь призывает к национальному диалогу

Халдейская Католическая Церковь призывает к национальному диалогу в обстановке хаоса, воцарившегося в Ираке после октябрьских всеобщих выборов, а иначе, по словам духовенства, «страну ожидает самое худшее, и мы знаем, что у нее уже не хватит сил устоять», передает «Седмица» со ссылкой на Fides.

Халдейский патриархат 16 ноября выступил с посланием, в котором призвал все национальные силы страны к отказу от греховных своекорыстных побуждений, дабы не тащить за собой в пропасть конфликтов нацию, истощенную десятилетиями войны. Духовенство призывает к «искреннему и мужественному национальному диалогу» с участием всех ведущих сил – известных политических лидеров, представителей интеллигенции и духовных иерархов – заинтересованных в справедливом избирательном процессе и готовых уважать результаты опроса общественного мнения.

«Только следуя этим путем, – гласит послание, распространенное по официальным каналам Халдейской Католической Церкви, – мы сможем достичь приемлемого решения в соответствии с конституцией и законом Ирака. Только так мы сможем сформировать правительство национального доверия, способное направить наше движение по правильному пути, искоренить коррупцию, защитить суверенитет и единство страны и обеспечить безопасность и достоинство иракцев».

Парламентские выборы в Ираке, состоявшиеся 10 октября, ознаменовались успехом партии «садристов» во главе с шиитским лидером Муктадой ас-Садром, которая должна получить 73 из 329 мест в новой парламентской ассамблее. Явное поражение потерпел блок ФАТХ, который считают тесно связанным с шиитской проиранской группировкой Хашд-ай- Шааби – он должен получить лишь 15 мест против 48 мест, которые он и его коалиционные партнеры имели и предыдущем парламенте. Отмечается, что только 41% избирателей, имеющих право голоса, явились на избирательные участки, и это самый низкий показатель явки по шести всеобщим выборам, прошедшим в Ираке с 2003 года после падения режима Саддама Хусейна.

С тех пор как в СМИ появились первые вести о предварительных итогах голосования, лидеры блока ФАТХ отказались признавать результаты выборов и призвали своих сторонников к уличным протестам.

В Багдаде протестующие держат целые гарнизоны в «Зеленой зоне» – центральном районе, где сосредоточены правительственные учреждения и посольства – и громогласно обвиняют независимую комиссию в фальсификации результатов выборов. Сейчас проходит пересчет бюллетеней в некоторых избирательных округах, где существуют документальные подтверждения возможных фактов подтасовок, и поданы соответствующие апелляции.

5 ноября произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности и протестующими от блока ФАТХ, которые пытались проникнуть в Зеленую зону. По данным медицинских источников, в результате столкновений двое погибли и 125 человек получили ранения. Затем, 7 ноября, резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадими была серьезно повреждена ракетой, пущенной с беспилотника. К счастью, этот теракт не привел к человеческим жертвам, однако он вполне мог вызвать новый виток гражданской войны с прямыми столкновениями суннитов и шиитов.

С самого начала зазвучали более или менее завуалированные обвинения против проиранских шиитских ополченцев, якобы стоящих за этим терактом, хотя это предположение отвергается многими аналитиками, которых трудно заподозрить в симпатиях к Ирану.

«Нынешние ожесточенные столкновения не служат интересам Тегерана, – подчеркивает известный израильский журналист Цви Бар-эль в газете «Гаарец. – Напротив, Иран сейчас пытается создать проиранскую политическую коалицию для формирования правительства. Это явно опровергает логику покушения [шиитских ополченцев на жизнь премьер-министра аль-Кадими], если только цель террористов не состояла в развязывании новой гражданской войны или, по крайней мере, насилий и столкновений на национальном уровне, которые способствовали бы формированию чрезвычайного временного правительства. Однако и в этом случае ни ополченцы, ни Иран не имели бы гарантий политического результата, отвечающего их целям».