В Грузинской Церкви прояснили ситуацию с изображением Сталина на иконе

В Грузинской Православной Церкви назвали «надуманным» скандал с иконой с Иосифом Сталиным в главном соборе страны – Святой Троицы в Тбилиси, передает корреспондент газеты «Взгляд» в Тбилиси.

«Это надуманный скандал, – заявил официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе. – Его цель – поднять волну против Церкви».

По его словам, «изображение Сталина на иконе не значит, что тот является объектом молитв».

«На иконах могут изображаться и негативные объекты. Сталин не является лицом, на которое молятся», – отметил Андриа Джагмаидзе.

Ранее телеканал «Мтавари» показал эту икону, после чего часть духовенства и теологов потребовала ее незамедлительно снять. Как выяснилось, эта икона была подарена главному собору Грузии политической партией «Альянс патриотов». Генсек «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что ее организация приобрела эту икону в России и передала Грузии.

«На самом деле это икона святой Матроны с изображением ее встречи со Сталиным, который вынужденно рассказывает ей о положении дел на фронте», – сказала она.