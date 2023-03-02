В Грузинской Православной Церкви началось почитание иеромонаха Серафима (Роуза) как местного святого

Подвижник XX века иеромонах Серафим (Роуз) отныне почитается в Грузинской Православной Церкви как местный святой. Об этом заявил митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Грузинской Православной Церкви Николай, сообщает Global Orthodox со ссылкой на Orthochristian.com.

Митрополит Николай рассказал о почитании отца Серафима 26 февраля во время литургии в своей епархии, в церкви Архангела Михаила. В богослужении принял участие преосвященный епископ Форт-Уэртский Герасим, иерарх Православной Церкви в Америке, который был учеником иеромонаха Серафима в монастыре святого Германа Аляскинского в Платине, Калифорния.

По словам митрополита Николая, иеромонах Серафим был канонизирован в Ахалкалакской епархии 19 февраля. Тогда же в Михаило-Архангельском храме разместили его икону, написанную монахом из монастыря святого Германа в Платине.

Митрополит Николай поблагодарил епископа Германа за приезд и напомнил о предыдущей встрече двух иерархов — сентябре 2022 года они уже встречались в монастыре в Платине. По свидетельству грузинского митрополита, он приехал тогда в Америку с особой миссией – вдохновить православное сообщество на официальное прославление в лике святых отца Серафима. В этот свой приезд в Америку митрополит Николай посетил также преосвященного Максима, епископа Лос-Анджелесского Сербской Православной Церкви, чтобы поделиться с ним своим предложением. Именно Сербской Церкви сегодня принадлежит монастырь святого Германа Аляскинского в Платине, где вот уже 40 лет покоятся мощи отца Серафима.

Иеромонах Серафим (в миру — Юджин Деннис Роуз) был духовным писателем, одним из самых известных православных апологетов в XX веке. Он родился в США в 1934 году и происходил из семьи европейских иммигрантов, осевших в Калифорнии. Еще студентом он начал скрупулезно изучать и сравнивать разные религии, стараясь читать все их священные тексты на языке оригинала. В 1962 году стал духовным чадом святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, еще семь лет спустя поселился в скиту и принял монашество. В Калифорнийском городе Платине о. Серафим основал духовное братство святого Германа Аляскинского. Там он скончался в 1982 году. Сегодня члены братства собирают материалы для его канонизации.