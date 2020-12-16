В Госдуме пояснили принятие законопроекта «О переаттестации духовенства»

Представителей духовенства и сотрудников религиозных организаций, которые получили образование за рубежом и уже работают в России, не обяжут переаттестовываться – такие поправки готовят ко второму чтению законопроекта об аттестации духовенства, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Ранее во вторник Госдума в первом чтении приняла резонансный законопроект «О внесении изменений в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях». В частности, в нынешнем виде он предусматривает для священнослужителей и «персонала религиозных организаций», которые получили духовное образование за рубежом, обязательную переаттестацию в российских учебных заведениях, иначе они не смогут заниматься преподавательской и религиозной деятельностью.

Эта норма вызвала негативную реакцию со стороны российских буддистов, которые традиционно получают духовное образование за рубежом. Также свою озабоченность в связи с законопроектом тогда выразили некоторые мусульманские, еврейские, протестантские и католические организации. В сентябре 2020 года Совет Госдумы отложил первое чтение законопроекта. Как прокомментировал тогда ситуацию глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, законопроект вызвал большой резонанс и «стало очевидно, что необходимо провести дополнительные консультации с представителями конфессий».

«В первом чтении законопроект приняли как был, без изменений. Ко второму чтению будут дополнять: в том числе, появится пункт о том, что представителям духовенства, а также персоналу религиозных организаций, которые уже ведут свою деятельность в РФ, не нужно будет проходить переаттестацию. То есть это будет закон без обратной силы», — рассказали в пресс-службе профильного комитета.

Дата проведения второго чтения еще не известна, но по регламенту оно должно состояться в течение 30 дней, уточнили в комитете. Также там заверили, что «ведут консультации с представителями конфессий», и держат их в курсе поправок, которые готовятся ко второму чтению.

Ранее пресс-служба комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений распространила заявление главы комитета депутата Сергея Гаврилова.

«Учитывая отсутствие у ряда конфессий духовных образовательных организаций, находящихся на территории нашей страны, предлагаем ко второму чтению доработать законопроект в этой части и не распространять эти требования на уже работающих в нашей стране священнослужителей, а только на намеренных приступить к этой деятельности. При отсутствии в нашей стране духовных образовательных организаций переобучение можно будет пройти на кафедрах теологии государственных вузов, перечень которых утвердит Минобразования России, а аттестацию будет проводить непосредственно централизованная религиозная организация соответствующей конфессии», — приводят в пресс-службе слова Гаврилова.

Другая важная инициатива, которая появится ко второму чтению, – запрет на выход из централизованных религиозных организаций, если это не предусмотрено их уставами, следует из заявления.

«Положение законопроекта о том, что право выхода религиозных организаций из состава централизованных религиозных организаций определяется их уставами, носит принципиальный характер и способствует стабилизации структуры централизованных религиозных организаций, предохраняет от споров имущественного характера в случаях попыток выхода религиозных организаций из структуры централизованных религиозных организаций», — сказал Гаврилов.

По его словам, принятие закона будет способствовать «защите основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, а также недопущению вовлечения участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и финансирование терроризма», а также повысит эффективность «государственного надзора за деятельностью религиозных объединений, включая религиозные группы, предотвращению раскола централизованных религиозных организаций».

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений» (№ 992354-7)» был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Основная цель предлагаемых изменений, согласно пояснительной записке к законопроекту, заключается в том, чтобы «не допустить участие в деятельности религиозных организаций священнослужителей, получивших религиозное образование за рубежом и распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию». Новый проект ФЗ также призван предотвратить «вовлечение участников религиозной группы в экстремистскую деятельность и деятельность, направленную на финансирование терроризма».