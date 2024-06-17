В главном храме Преображенской епархии торжественно отметили 33-летие двух знаменательных событий: епископской хиротонии Владыки Иосифа Верта и священнического рукоположения о. Андрея Ферко (+ ФОТО)

Воскресная Месса 16 июня 2024 года для всех собравшихся под сводами Кафедрального собора в Новосибирске стала тем памятным событием, которое принято называть уникальным и символичным. Тридцать три года возведения в епископский сан торжественно отмечал в этот день Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт (16.06.1991), и тридцать три года минуло с момента возведения в сан священника отца Андрея Ферко (15.06.1991).

Напомним, 1991 год был чрезвычайно богат событиями: это год острейшего политического противостояния и социального кризиса, последний год существования СССР, год больших потрясений в стране и обществе; одновременно это год обретения полноты религиозной свободы, год чудесного восстановления канонических структур Католической Церкви в России, год рождения многих духовных призваний и, наконец, год, когда у сибирских католиков появился свой архипастырь. 1991 год стал судьбоносным и для всего мира, особенно для стран Восточной и Центральной Европы. Уже рухнул «железный занавес», разделявший народы на блоки и противостояния, а отдельные страны мирно изменили свои территории и названия, (как это стало возможным, например, в случае с Германией или бывшей Чехословакией). Также новая переломная эпоха несла надежду на повсеместное возрождение веры и религиозной свободы.

Обращаясь ко всем присутствующим, Владыка Иосиф подчеркнул этот особый символизм, который связывает нынешнюю дату с возрастом Иисуса Христа — «возрастом совершенства и духовной зрелости».

Владыка вспомнил тот волнительный день своей хиротонии, а также своды храма Святого Людовика в Москве, где он был рукоположен во епископский сан. Что же касается отца Андрея, то его рукоположение во священники проходило не в храме, а на стадионе. Только-только окончилось время коммунистического правления в Чехословакии. Ещё испытывала трудности готовившаяся к принятию новой государственности и самостоятельности Словацкая Республика. Однако начавшееся духовное возрождение породило много призваний, а люди стали вновь наполнять храмы. И в тот день 15 июня 1991 г. собор в городе Снина, наверное, не смог бы вместить всех верующих, пожелавших разделить торжество. Именно поэтому решено было совершить такой важный для Церкви обряд на футбольном стадионе. Это было второе рукоположение в той епархии после завершения эпохи социализма, и оно проходило при участии приблизительно двухсот священников и десяти тысяч верующих.

А нынешняя Святая Месса стала для отца Андрея Ферко последней в Кафедральном соборе и в нашей Преображенской епархии. Уже во вторник о. Андрей покидает Россию и возвращается в Словакию, на свою Родину. Пастырь попрощался со ставшими близкими и почти родными людьми после четверти века пребывания в нашей стране. Долгие годы он служил в разных приходах Урала, Сибири, Алтая, а в последнее время помогал Правящему Архиерею на посту генерального викария Преображенской епархии в Новосибирске.

После Литургии прихожане тепло поздравили своих архипастыря и пастыря. А приходской хор кафедрального собора в подарок спел под гитару душевную и трогательную песню, положенную на знаменитую мелодию из «Бременских музыкантов».

Затем громкие аплодисменты заполнили все пространство храма и долго не утихали…



Смотрите большой фоторепортаж Студии «Кана» об этом событии: