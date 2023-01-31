В феврале Папа призывает молиться о приходах (+ ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Франциск комментирует свои молитвенные прошения на февраль этого года: о приходах. Передает русская служба Vatican News.

В новом видеоролике звучит призыв к церковным приходам быть настоящими общинами: центрами гостеприимства и открытых дверей.

«Иногда, – с иронией отмечает Папа, – я думаю, что на дверях приходов нужно повесить таблички с надписью: ‘Вход свободный’. Приходы должны быть общинами близости, лишёнными бюрократии, в центре которых находятся люди и где можно найти дар Святых Таинств. Они должны стать заново школами служения и великодушия, где двери всегда открыты для отверженных, для принимаемых, для всех. Приходы – вовсе не клуб для избранных, гарантирующий некую социальную принадлежность. Пожалуйста, будем смелее и вместе переосмыслим стиль наших приходских общин. Помолимся о том, чтобы приходы, ставя в центр единство между людьми и церковное единство, всё больше становились общинами веры, братства и гостеприимства по отношению к самым нуждающимся».