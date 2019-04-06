В этом году традиционный Via Crucis в Колизее будет посвящен жертвам современной работорговли

Размышления Via Crucis в Страстную пятницу 2019 года в Колизее будут посвящены страданиям жертв торговли людьми. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Папа Франциск поручил подготовку текстов для стояний Крестного пути сестре Эуджении Бонетти, миссионерке и монахине из конгрегации Пресвятой Девы Марии Утешительницы, возглавляющей ассоциацию «Нет рабству!». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора пресс-службы Святейшего Престола Алессандро Джизотти.

Ассоциация «Нет рабству!» родилась 29 декабря 2012 года по инициативе монахинь и мирян, занимавшихся борьбой с торговлей людьми и защитой жертв. Президентом этой ассоциации является сестра Эуджения Бонетти: на протяжении двадцати лет она противостоит этому социальному бедствию, которое ежегодно поражает тысячи девушек, особенно иммигранток.