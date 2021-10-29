В этом году Рождественская елка приедет на площадь Святого Петра из Доломитовых Альп, а Вертеп будет исполнен в перуанских мотивах

Рождественский Вертеп, который в этом году украсит площадь Святого Петра, – родом из перуанской деревушки, затерянной среди горных хребтов Анд. Он будет включать 30 фигур, изготовленных пятью местными мастерами. А Рождественская елка со всеми ее украшениями приедет из итальянского поселка Андало, расположенного в регионе Тридент в окружении хвойных лесов на живописном склоне Доломитовых Альп. Высота дерева составит 28 метров. Изготовление Рождественского Вертепа было поручено на этот раз мастерам из Перу, дабы почтить тем самым 200-ю годовщину независимости этой страны, а также подчеркнуть истину всеобщего характера Спасения, выраженную в данном случае через призму индейской культуры.

Традиционная церемония зажжения елки пройдет 10 декабря в 17.00 по среднеевропейскому времени. Ее возглавит губернатор Государства-Града Ватикан архиепископ Фернандо Вергес Альсага. В этот же день делегации из Перу и итальянского Андало будут приняты на аудиенции Папой Франциском и получат от него памятные подарки.

Фигурки Младенца Иисуса, Девы Марии, Иосифа Обручника, трех мудрецов и пастухов исполнены в натуральную величину из керамических материалов, древесины эндемичной для Анд агавы и стекловолокна. Все они облачены в одежды, какие носят индейцы, проживающие в Андах. Так Младенец Иисус закутан в традиционный для тех мест плед и препоясан плетенным ремнем. Дары трех мудрецов – это свойственные для перуанского региона пищевые блюда, такие как картошка, произрастающий в тех краях рис, а также характерные травяные приправы. Все эти дары доставлены на ламах – именно этих животных используют южноамериканские индейцы в качестве вьючного скота. Попоны на спинах лам имеют цвета перуанского флага. Рождество Спасителя возвещает ангел, использующий для этого традиционный для Анд музыкальный инструмент вайрапуко: его изготавливают из коровьего рога и употребляют в сакральных церемониях призывания индейского божества Пахамамы. Ясли, в которых возлежит Божественный Младенец, окружены фигурами типичных представителей перуанской фауны. Это альпаки, овцы, грызуны из семейства шиншилловых, фламинго и, конечно же, кондор, являющийся национальным символом Перу. Кроме того, яслям предстоят фигуры проживающих в Андах индейцев с характерными для них орудиями возделывания земли.

Рождественские вертеп и елка будут стоять на главной площади Ватикана вплоть праздника Крещения Господня, которым завершается время Рождества. Это будет воскресенье 9 января 2022 г.



По материалам Vatican News