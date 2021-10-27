В Ереване открылась Апостольская нунциатура

27 октября в Ереване состоялась торжественная церемония открытия Апостольской нунциатуры, в которой принял участие заместитель госсекретаря Святейшего Престола архиепископ Эдгар Пенья Парра.

Ватиканский дипломат передал присутствующим сердечные приветствия и духовную близость Франциска: новая Апостольская нунциатура – «дом Папы Римского» – служит выражением его заботы и внимания к армянскому народу. Открытие нунциатуры, по словам архиепископа, свидетельствует о прочных двусторонних отношениях между Республикой Армения и Святейшим Престолом. От имени Папы Франциска монсеньор Парра выразил благодарность армянскому президенту Армену Саркисяну за его недавний визит в Ватикан и напомнил о недавних знаковых юбилеях: 30-летии независимости Армении, 20-летии визита святого Иоанна Павла II в Армению и 5-летие апостольского визита Папы Франциска.

Добрые двусторонние отношения между нашими государствами, отметил архиепископ, в немалой степени обусловлены позитивной ролью религии в гражданском обществе: армяне – глубоко верующий народ, а их страна навсегда останется первой нацией, принявшей христианскую веру. «С тех пор христианская вера поддерживала этот великий народ, особенно в тяжёлые моменты его истории», формируя богатое духовное и культурное наследие страны, о чём также говорил Папа Франциск во время своего апостольского визита. Обладая выдающимся наследием, «не говоря уже об опыте боли и страданий, вызванных дискриминацией и преследованиями, Армения может преподать международному сообществу немало ценных уроков в этом отношении». Святейший Престол желает и далее сотрудничать с Арменией по многим вопросам, прежде всего касающихся свободы вероисповедания и уважения достоинства каждой человеческой жизни.

Ватиканский прелат подчеркнул важность общего пути с Армянской Апостольской Церковью в надежде на полноту евхаристического общения, и новый «Дом Папы» призван стать ещё одним подтверждением нашего желания исполнить волю Господа о единстве среди Его учеников.

Апостольская нунциатура в армянской столице является выражением пастырской заботы Святейшего Отца о местных католиках, отметил архиепископ Парра:

«Несмотря на свою малочисленность поместная Католическая Церковь оказывает значительное влияние на армянское общество благодаря своим медицинским и благотворительным службам, что является конкретным знаком её стремления служить всем нуждающимся. Я надеюсь, что католики увидят в новой нунциатуре знак близости Святейшего Отца и значительное поощрение к духовной жизни в радости и общении с нашими братьями и сёстрами из Армянской Апостольской Церкви».

В конце речи заместитель госсекретаря Святейшего Престола выразил благодарность всем присутствующим на открытии нунциатуры: гражданским и религиозным властям, членам дипломатического корпуса и особенно апостольскому нунцию архиепископу Жозе Авелину Беттанкуру и его сотрудникам за время и усилия, потраченные на воплощение в жизнь этого желания Святейшего Отца.



Источник: Vatican News