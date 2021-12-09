В день завершения Года Святого Иосифа Папа Франциск посетил римскую общину Cenacolo

Вечером 8 декабря Папа Франциск посетил римскую общину Cenacolo («Горница»), где встретился с 25 членами братства, несущими служение в Италии, а также с семьями и людьми, которым регулярно оказывается помощь в преодолении разных зависимостей и обретении смысла жизни. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В ходе встречи Святейший Отец посмотрел фильм о жизни святого Иосифа, снятый молодыми людьми из общин Cenacolo в Меджугорье, и выслушал несколько свидетельств возрождения. Папа поблагодарил братьев и сестёр за их служение и обратился со словами ободрения к молодым людям, которые нашли приют и заботу в общине: «Не бойтесь реальности, правды, своих страданий. Не бойтесь, потому что Иисус любит реальность такой, какая она есть, а не выдуманной. Господу не по сердцу те, кто гримируют свои души, маскируют сердца. <…> Помогите многим молодым людям, которые находятся в такой же ситуации, как ваша. Имейте смелость сказать им: ‘Подумай, что есть путь намного лучше!’».

Папа Франциск приветствовал каждого из присутствующих и благословил часовню, которую члены братства построили своим руками из вторсырья – в знак обновлённой жизни в общине. В заключение Епископ Рима вместе со всеми присутствующими вознёс молитву к святому Иосифу (из Апостольского послания Patris Corde), вверяя мир и Церковь ходатайству Блаженного Обручника и завершая тем самым посвящённый ему церковный год.