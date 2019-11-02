В День Поминовения Всех Усопших Верных Папа Франциск отслужит Мессу в древнем христианском некрополе

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто шагал перед нами в надежде добраться туда, где царствует сотворившая нас и ожидающая нас любовь – любовь Отца» – эту запись оставил в Twitter’е Папа Франциск 2 ноября, в День Поминовения всех Усопших Верных. По уже сложившейся традиции Святейший Отец совершает в этот день Евхаристию на одном из римских кладбищ. На этот раз он сделает это в Катакомбах Присциллы, а по возвращении в Ватикан помолится в крипте собора Святого Петра, где похоронены его предшественники на Апостольском Престоле.

Катакомбы Присциллы расположены в восточной части Рима, у Via Salaria. Их использовали в качестве подземного кладбища со II по V век. Протяженность катакомбных коридоров с захоронениями составляет в общей сложности 13 км. В Катакомбах Присциллы нашли свое упокоение останки множества христианских мучеников, а потому им было присвоено почетное звание «Царицы Катакомб». На их стенах до сих пор можно видеть многочисленные рисунки, относящиеся к первым векам христианства, среди которых древнейшее в истории изображение Богоматери с Младенцем и широко известное изображение Доброго Пастыря.

По материалам Vatican News