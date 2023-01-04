В день похорон Бенедикта XVI верующие в Новосибирске смогут молитвенно попрощаться с Папой на покое

2 января 2023 г. останки Папы на покое Бенедикта XVI были перенесены из часовни его ватиканской обители Mater Ecclesiae в собор Святого Петра. Накануне его секретарь епископ Георг Генсвайн передал слова, которые ночью, за несколько часов до смерти, произнёс Папа на покое: ‘Господи, я люблю Тебя!’.

Уже вдоль последнего пути Папы на покое из монастыря в собор с ним прощались многочисленные верные, собравшиеся в Граде Ватикан. А по периметру площади Святого Петра выстроилась очередь верующих: по предположениям полиции Рима, до среды Папу Бенедикта увидят в последний раз около 35 тысяч паломников в день, а в день похорон, ожидается прибытие около 60 тысяч человек.

Похороны Йозефа Ратцингера состоятся в четверг 5 января в 9 часов 30 минут по римскому времени на площади Святого Петра; заупокойное богослужение возглавит Папа Франциск.

В то же самое время в Кафедральном соборе Преображения Господня в Новосибирске также состоится Месса о почившем Понтифике — начало в 15 часов 30 минут (нск).

Богослужение прощания с Бенедиктом XVI в столице Сибири возглавит Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт.

В кафедральный собор можно будет принести цветы к портрету Бенедикта XVI — в качестве признательности и благодарности.

У всех желающих будет возможность оставить запись в специально выставленной по этому случаю в кафедральном соборе Книге Соболезнований.

Кроме того, ваши соболезнования могут быть также направлены на адрес электронной почты Апостольской Нунциатуры (Посольства Ватикана) в Российской Федерации: condolences.nuntiusru@gmail.com.