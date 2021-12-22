В день памяти св. Амвросия Медиоланского совершена православная литургия на его мощах

20 декабря, в день памяти святителя Амвросия Медиоланского, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк) посетил Милан и совершил Божественную литургию в базилике св. Амвросия (Sant’Ambrogio), где почивают мощи святого, почитаемого как на Западе, так и на Востоке.

Патриаршему экзарху Западной Европы сослужили настоятель Свято-Амвросиевского прихода Милана архимандрит Амвросий (Макар) и духовенство приходов Московского патриархата в Италии, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт московского храма Иоанна Предтечи на Пресне.

Богослужебные песнопения исполнил хор студентов Киевских духовных академии и семинарии под управлением архимандрита Романа (Подлубняка) и хор Свято-Амвросиевского прихода.

За литургией, которая совершалась на центральном престоле древней базилики, молились многочисленные прихожане и паломники.

После отпуста духовенство и прихожане проследовали в крипту и совершили молебен у гробницы, где почивают мощи святителя Амвросия и святых мучеников Гервасия и Протасия.

По окончании богослужения митрополит Антоний обратился к молящимся и поздравил миланскую паству с днём памяти святителя Амвросия.

Торжества завершились исполнением двумя хорами гимна св. Амвросия Медиоланского «Тебе Бога хвалим» («Te Deum laudamus»).

Первый храм на месте базилики Sant’Ambrogio был построен по указанию Амвросия Медиоланского между 379 и 386 годами, пишет Википедия. Здесь были обнаружены захоронения раннехристианских мучеников, поэтому она первоначально называлась базиликой мучеников (Basilica Martyrum). В базилике были положены мощи святых мучеников Гервасия и Протасия, обретённые св. Амвросием в 380 году. Сам Амвросий был похоронен в построенной им базилике, которая впоследствии стала называться его именем.

Свой нынешний ломбардо-романский вид церковь приобрела в XI веке. Считается, что начало строительства новой базилики приходится на 1080 года, а окончание на 1128 год. Атриум базилики датируется 1050 годом, притвор — 1095-1096 годами. Новый фасад церкви создал в 1730-х годах архитектор Филиппо Юварра.