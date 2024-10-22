В честь священника-иезуита Петра Скарги назван астероид

Международный астрономический союз (IAU) назвал астероид в честь основателя Вильнюсского университета и видного деятеля Контрреформации отца Петра Скарги SJ. Небесное тело было открыто в 2007 году Молетской астрономической обсерваторией (Литва), сообщает Vatican News.

Рабочая группа Астрономического союза опубликовала в своем бюллетене информацию о новом названии астероида – (327977) Skarga. Это решение подчеркивает важность монаха-иезуита не только для церковной истории, но и для развития науки и образования в Центрально-Восточной Европе.

Петр Скарга (1536-1612) известен не только как основатель и первый ректор Вильнюсского университета, но и как влиятельный проповедник при польском королевском дворе. Его литературное наследие включает сборник проповедей, произнесенных в польском парламенте, а также жития святых, ставшие классикой польской духовной литературы.

2012 год (когда отмечалось 400-летие со дня смерти Скарги) польский парламент объявил годом памяти выдающегося учёного из Общества Иисуса. Правда, данное решение было встречено критикой со стороны представителей протестантских церквей Польши.

Интересно, что Петр Скарга – не единственный иезуит, чье имя носит небесное светило. Более 40 астероидов названы в честь членов Общества Иисуса, многие из которых работали в Ватиканской обсерватории. Недавно были удостоены чести и четыре итальянские монахини, которые в начале XX века по заданию Святейшего Престола занимались картографированием секторов ночного неба.

Процесс присвоения астероиду имени координируется Центром малых планет Международного астрономического союза и состоит из нескольких этапов. Право предложить название принадлежит исследователю, предоставившему достаточно данных для расчета орбиты небесного тела. После этого предложение рассматривается специальной рабочей группой и в случае одобрения официально публикуется.

Название астероида в честь о. Петра Скарги SJ не только чтит память выдающегося иезуита, но и подчеркивает связь науки и веры, которая всегда была важной частью миссии Католической Церкви.