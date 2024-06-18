В честь свв. Петра и Павла в Риме пройдёт шествие Quo Vadis

Путешествие в сердце Вечного города, театральное представление, Святые Мессы, молитвенное бдение. С 28 по 30 июня в Риме состоятся мероприятия, приуроченные к празднику его небесных покровителей свв. Петра и Павла. Организаторами проекта выступили викариаты столичной епархии и Града Ватикан в сотрудничестве с итальянским Министерством культуры, римским муниципалитетом и культурно-спортивной ассоциацией Panathlon International. Подробности сообщает Vatican News.

В пятницу 28 июня пройдёт вечернее молитвенное бдение в базилике Святого Петра, а на следующий день – два пеших паломничества Quo Vadis, посвящённых жизни апостолов в Вечном городе. 30 июня будет показана театральная постановка «Пётр и Павел в Риме» Микеле Ла Джинестры с его участием.

Презентация программы мероприятий состоится 19 июня в Апостольском дворце при базилике Св. Иоанна на Латеранском холме. На встрече выступят, в частности, кардинал Мауро Гамбетти, генеральный викарий Его Святейшества для Града Ватикан, и епископ-наместник Рима монсеньор Бальдо Реина. В интервью Радио Ватикана иерархи отметили: «Мы хотим поставить в центр память об апостолах, заново открывая послание и свидетельство Петра и Павла через достославные места. Прежде всего, мы хотим напомнить христианской общине Рима о её призвании в преддверии Юбилейного года: обновить дух открытости во всех наших пастырских начинаниях на благо паломников, свидетельствуя о вере и милосердии вместе с нашим епископом Папой Франциском».

В беседе с корреспондентом Vatican News о. Аньелло Стойа, настоятель базилики Св. Петра, рассказал о проекте, который должен стать ежегодным. Основная идея – «напомнить Риму о постоянстве его покровителей»: именно Пётр и Павел, которые здесь жили и оставили следы, придают Вечному городу универсальность. «‘Quo Vadis Domine?’ Этот вопрос бегущий из Рима Пётр задаёт Иисусу, явившемуся на Аппиевой дороге. Тем же маршрутом бегства Петра – по Аппиевой дороге, Regina Viarum – св. Павел прибывает в Рим, чтобы Евангелие Христа достигло сердца всего мира. Подобно римским улицам, человеческие перипетии Петра и Павла переплетаются, пересекаются, объединяются на его дорогах».

Пешие паломничества пройдут по всем историческим местам, связанным с первоверховными апостолами – от Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура до Санта-Приска, от Карчере-Мамертино до Санта-Мария-ин-Виа-Лата. Запланированы два маршрута, посвящённые каждому из святых; в конце пути участники получат в подарок «пьетруццу» (камешек) – символ совершённого паломничества. По словам организаторов, камни «санпьетрини», находящиеся в логотипе проекта Quo Vadis, связывают первого Папу, Рим и его улицы. Горожане, туристы, семьи и паломники смогут открыть для себя заново или впервые увидеть многие достопримечательности, включая Археологический парк Колизея (посещение которого, исключительно для участников паломничества, бесплатно), многие старинные церкви, прикоснуться к удивительным сокровищам искусства и истории. Меценатами проекта стали Министерство культуры Италии, Национальный олимпийский комитет (CONI) и Региональный парк Аппиа-Антика.

Вечером 30 июня красочное театральное представление в атриуме базилики Святого Петра «перенесёт Петра и Павла на улицы Рима в те годы, когда они были здесь вместе», продолжает о. Аньелло Стойа:

«Это очень глубокий текст, совершенно римский по своей культуре и лексикону, родившийся благодаря интуиции, красноречию и креативности прекрасного артиста Микеле Ла Джинестры, который выйдет на сцену в роли Петра. В роли св. Павла выступит Аугусто Форнари; всё представление пройдёт под руководством Роберто Марафанте и под музыку Эмануеле Фриелло».